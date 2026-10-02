ChatGPT: Τώρα μπορείς να δοκιμάσεις ρούχα εικονικά πριν την αγορά

Το ChatGPT αποκτά μια νέα λειτουργία που μετατρέπει την αναζήτηση ρούχων στο διαδίκτυο σε μια πιο διαδραστική διαδικασία: οι χρήστες μπορούν πλέον να δουν πώς θα μπορούσε να δείχνει ένα ρούχο πάνω τους, πριν αποφασίσουν αν θα το αγοράσουν. Η νέα δυνατότητα, που ονομάζεται Virtual Try On, εντάσσεται στα εργαλεία shopping του ChatGPT και αξιοποιεί το μοντέλο ChatGPT Images 2.5 για τη δημιουργία των εικόνων.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Όταν εμφανίζεται ένα προϊόν ένδυσης ή αξεσουάρ στα αποτελέσματα αγορών του ChatGPT, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ένδειξη «Try on» και να ανεβάσει μια selfie. Η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει φωτογραφία ολόκληρου του σώματος, ώστε να δημιουργήσει μια εικόνα στην οποία το συγκεκριμένο ρούχο εμφανίζεται φορεμένο από τον ίδιο τον χρήστη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η δυνατότητα δεν περιορίζεται απαραίτητα στα προϊόντα που προτείνει το ίδιο το ChatGPT. Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει μια εικόνα ή screenshot ενός ρούχου που έχει εντοπίσει αλλού και να ζητήσει να δει πώς θα μπορούσε να φαίνεται πάνω του. Έτσι, ένα προϊόν που βρέθηκε σε ηλεκτρονικό κατάστημα ή ακόμη και σε μια φωτογραφία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια εικονική δοκιμή.

Παράλληλα, το ChatGPT προσθέτει δυνατότητα αποθήκευσης προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν να κρατούν ρούχα και άλλα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν στη Library/Favorites, ώστε να επιστρέφουν σε αυτά αργότερα. Η λειτουργία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του ChatGPT να λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο αναζήτησης, αλλά και ως βοηθός για την ανακάλυψη και σύγκριση προϊόντων.

Για τον καταναλωτή, η δυνατότητα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις online αγορές, όπου η εικόνα ενός ρούχου πάνω σε μοντέλο δεν αποτυπώνει πάντα το πώς θα δείχνει σε διαφορετικό σωματότυπο. Ωστόσο, η εικονική δοκιμή δεν αποτελεί εγγύηση για την εφαρμογή, το μέγεθος ή την αίσθηση του υφάσματος. Η ίδια η OpenAI επισημαίνει ότι οι παραγόμενες εικόνες ενδέχεται να μην αναπαριστούν απόλυτα ούτε το προϊόν ούτε την εμφάνιση του χρήστη. Για την αγορά παραμένουν απαραίτητα ο έλεγχος των μεγεθών, των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της πολιτικής επιστροφών του καταστήματος.

Υπάρχει επίσης ζήτημα ιδιωτικότητας, καθώς η λειτουργία βασίζεται σε προσωπικές φωτογραφίες. Η OpenAI αναφέρει ότι οι φωτογραφίες αναφοράς μπορούν να διαχειριστούν από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, ενώ οι χρήστες προσωπικών λογαριασμών μπορούν να απενεργοποιήσουν τη χρήση νέων συνομιλιών για τη βελτίωση των μοντέλων.