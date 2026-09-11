Με κεντρικό μήνυμα «Το τέλος των οικιακών εργασιών πλησιάζει», η Miele παρουσίασε στην IFA 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τεχνολογίας και οικιακών συσκευών, τον τρόπο με τον οποίο η έξυπνη τεχνολογία μπορεί να κάνει την καθημερινότητα ακόμη πιο εύκολη. Η έμφαση δίνεται σε λύσεις που δεν αναλαμβάνουν απλώς μεμονωμένες οικιακές εργασίες, αλλά μειώνουν ολοένα και περισσότερο τις απαιτητικές αποφάσεις που καλούνται να λαμβάνουν καθημερινά οι καταναλωτές. Έτσι, δημιουργείται περισσότερος χρόνος και χώρος για όσα έχουν πραγματικά σημασία. Ανάμεσα στις σημαντικότερες παρουσιάσεις ξεχωρίζει η παγκόσμια πρεμιέρα του G8 Diamond, του κορυφαίου μοντέλου της νέας γενιάς πλυντηρίων πιάτων. Παράλληλα, η Miele παρουσιάζει το CulinaryCoach με τεχνητή νοημοσύνη στην εφαρμογή Miele, την επέκταση της νέας γενιάς συσκευών φροντίδας ρούχων W2/T2 και το concept «Cary» για το μέλλον του πλυσίματος ρούχων.

Εδώ και 127 χρόνια, η Miele επιδιώκει να κάνει την καθημερινότητα των ανθρώπων καλύτερη, μειώνοντας σταδιακά τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούν οι οικιακές εργασίες. Η εξέλιξη ξεκίνησε με τη μηχανοποίηση των πιο απαιτητικών χειρωνακτικών εργασιών, συνεχίστηκε με τα αυτόματα προγράμματα και τα συστήματα αυτόματης δοσομέτρησης και σήμερα φτάνει σε συσκευές που μπορούν να αναγνωρίζουν καταστάσεις και να προσαρμόζουν ανάλογα τη λειτουργία τους. Για τη Miele, η έξυπνη τεχνολογία αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της εξέλιξης: η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο ισχυρή στο παρασκήνιο, ενώ παράλληλα η χρήση της γίνεται ολοένα πιο απλή για τον άνθρωπο.

«Οι πελάτες μας δεν θα πρέπει να χρειάζεται να είναι ειδικοί στα προγράμματα ή στις λειτουργίες. Η τεχνογνωσία πρέπει να βρίσκεται μέσα στη συσκευή», αναφέρει ο Dr. Reinhard Zinkann Executive Director και συνιδιοκτήτης της Miele. «Όσο περισσότερες αποφάσεις αναλαμβάνει η τεχνολογία για εμάς, τόσο πιο σημαντική γίνεται η εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα. Η ουσιαστική ανακούφιση έρχεται όταν η τεχνολογία αναλαμβάνει τις εργασίες και τις επιλογές με τις οποίες δεν θέλουμε να ασχολούμαστε στην καθημερινότητά μας. Αυτό ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι το τέλος των οικιακών εργασιών πλησιάζει».

Ο Dr. Markus Miele, ο Dr. Reinhard Zinkann, Executive Directors και συνιδιοκτήτες, και ο Dr. Axel Kniehl, Executive Director Marketing & Sales, παρουσιάζουν τις νέες προτάσεις της Miele στη συνέντευξη Τύπου της IFA. Ανάμεσα στα highlights, το G8 Diamond, κορυφαίο μοντέλο της νέας γενιάς G8, που αναγνωρίζει το φορτίο και προσαρμόζει ανάλογα τον κύκλο πλύσης. (Φωτογραφία: Miele)

Από τη συνταγή στα καθαρά πιάτα: περισσότερος χρόνος για όσα πραγματικά αξίζουν

Στην κουζίνα, υπάρχουν πολλές στιγμές που απαιτούν την προσοχή μας – από την προετοιμασία του φαγητού μέχρι τη στιγμή που και το τελευταίο πιάτο θα έχει πλυθεί και θα επιστρέψει στο ντουλάπι. Σήμερα, όταν πρόκειται για το μαγείρεμα, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πληροφορίας, αλλά συχνά η έλλειψη καθοδήγησης. Συνταγές βρίσκονται εύκολα στα social media, σε food blogs ή ακόμη και σε μια ομάδα στο WhatsApp. Ωστόσο, οι διαφορετικές προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία, τη θερμοκρασία και τον χρόνο μαγειρέματος μπορούν να κάνουν τη λήψη της σωστής απόφασης ακόμη πιο δύσκολη. Εδώ έρχεται το CulinaryCoach που θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή της Miele. Ο βοηθός μαγειρικής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζει τη γνώση της Miele γύρω από τις συνταγές με την τεχνογνωσία των συσκευών, απαντά σε ερωτήσεις προετοιμασίας και μπορεί να μεταφέρει απευθείας στον φούρνο τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Έτσι, τόσο οι γνώριμες οικογενειακές συνταγές όσο και ένα νέο πιάτο που δοκιμάσαμε στις διακοπές μπορούν να πετύχουν με μεγαλύτερη σιγουριά.

Είτε πρόκειται για μια viral συνταγή από το διαδίκτυο είτε για μια αγαπημένη οικογενειακή συνταγή, το CulinaryCoach στην εφαρμογή Miele μετατρέπει τις ιδέες μαγειρικής στις κατάλληλες ρυθμίσεις της συσκευής και καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα στην προετοιμασία. (Φωτογραφία: Miele)

Το γεύμα πέτυχε, η παρέα παραμένει στο τραπέζι, αλλά κάποια στιγμή το βλέμμα πέφτει στα άπλυτα. Και μαζί έρχονται οι συνήθεις ερωτήσεις: έχει γεμίσει αρκετά το πλυντήριο; Ποιο πρόγραμμα ταιριάζει στο συγκεκριμένο φορτίο; Θα θυμηθώ να το ξεκινήσω αργότερα; Το νέο G8 Diamond αναλαμβάνει αυτές τις αποφάσεις. Μια ενσωματωμένη κάμερα αναγνωρίζει πόσο γεμάτη είναι η συσκευή και τι είδους σκεύη βρίσκονται στο εσωτερικό της, προσαρμόζοντας ανάλογα τον κύκλο πλύσης. Η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού δοσομετρείται αυτόματα, ενώ το νέο σύστημα στεγνώματος με θερμό αέρα εξασφαλίζει αξιόπιστα στεγνά πιάτα, ακόμη και πλαστικά σκεύη.

Μέσω της εφαρμογής Miele μπορούν επίσης να αποθηκευτούν προσωπικές ρυθμίσεις και προτιμήσεις – για παράδειγμα, ώστε η G8 να ξεκινά όταν το πλυντήριο έχει φτάσει στο 80% της χωρητικότητάς του και όχι νωρίτερα. Μία λιγότερη απόφαση για τον χρήστη και ένας λιγότερος λόγος να αναζητήσει την πετσέτα κουζίνας μετά το πλύσιμο.

Γεμίζετε το πλυντήριο, κλείνετε την πόρτα και εκείνο αναλαμβάνει τα υπόλοιπα: το G8 Diamond αναγνωρίζει το φορτίο, προσαρμόζει τον κύκλο πλύσης, δοσομετρεί αυτόματα το απορρυπαντικό και εξασφαλίζει αξιόπιστα καθαρά και στεγνά πιάτα – ακόμη και πλαστικά σκεύη. (Φωτογραφία: Miele) Το AutoVision αναγνωρίζει το φορτίο: η ενσωματωμένη κάμερα, με επεξεργασία εικόνας και μοντέλα αναγνώρισης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, εντοπίζει το επίπεδο φόρτωσης και διαφορετικούς τύπους σκευών. Το G8 Diamond προσαρμόζει ανάλογα τον κύκλο πλύσης και ενεργοποιεί αυτόματα τις κατάλληλες πρόσθετες λειτουργίες. (Φωτογραφία: Miele)

«Η τεχνολογία δεν θα πρέπει να απαιτεί περισσότερα από εμάς στην καθημερινότητα. Θα πρέπει να μας προσφέρει χρόνο και προσοχή για άλλα πράγματα», σημειώνει ο Dr. Markus Miele, Executive Director και συνιδιοκτήτης της Miele. «Με το CulinaryCoach και το G8 Diamond παρουσιάζουμε δύο διαφορετικούς τρόπους για να το πετύχουμε: προσφέροντας καθοδήγηση κατά το μαγείρεμα και αναλαμβάνοντας εργασίες και αποφάσεις μετά το γεύμα».

Από το σωστό πρόγραμμα στο απλό πάτημα ενός κουμπιού

Τα πολλά μικρά ερωτήματα της καθημερινότητας δεν σταματούν στην κουζίνα. Ακόμη και όταν πλένουμε τα ρούχα, επανέρχονται διαρκώς απορίες σχετικά με το σωστό πρόγραμμα, το κατάλληλο απορρυπαντικό ή ποια ρούχα μπορούν να μπουν στο στεγνωτήριο. Μετά την παρουσίαση των κορυφαίων μοντέλων W2/T2 Nova Edition στις αρχές του περασμένου έτους, η Miele ολοκληρώνει στη φετινή IFA τη νέα γενιά συσκευών φροντίδας ρούχων, προσθέτοντας επιπλέον κατηγορίες συσκευών και μια ενιαία σχεδιαστική ταυτότητα. Παράλληλα, λειτουργίες άνεσης που μέχρι σήμερα συναντώνταν στα κορυφαία μοντέλα θα γίνουν σταδιακά διαθέσιμες και σε άλλες συσκευές. Οι λειτουργίες αυτές βοηθούν στην προσαρμογή του κύκλου πλύσης στον τύπο και την ποσότητα των ρούχων, στην αυτόματη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού, στη μεγαλύτερη σιγουριά κατά το στέγνωμα και στην όσο το δυνατόν πιο ήπια φροντίδα των υφασμάτων, ώστε τα αγαπημένα ρούχα να διατηρούνται περισσότερο χρόνο. Έτσι, ο χρήστης ασχολείται με λιγότερες ρυθμίσεις και επιλογές.

Μεγαλύτερη άνεση και νέα σχεδιαστική γλώσσα: με τις κατηγορίες συσκευών Platinum, Gold και Silver, η Miele ολοκληρώνει στην IFA τη νέα γενιά W2/T2 για τη φροντίδα των ρούχων. (Φωτογραφία: Miele)

Το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η ιδέα αποδεικνύεται μέσα από το concept «Cary», που παρουσιάζει η Miele για το μέλλον του πλυσίματος. Τα σύγχρονα πλυντήρια προσφέρουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο πιθανούς συνδυασμούς ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων προγράμματα, θερμοκρασίες, στροφές, πρόσθετες λειτουργίες και απορρυπαντικά. Το όραμα της Miele αντιστρέφει αυτή τη λογική προς όφελος του καταναλωτή: οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να χρειάζεται να κατανοούν το πλυντήριο – το πλυντήριο θα πρέπει να κατανοεί τα ρούχα. Έξυπνοι αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζουν τον τύπο και το χρώμα των υφασμάτων και προσαρμόζουν ανάλογα το πρόγραμμα και τη δοσολογία του απορρυπαντικού. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερες αποφάσεις και φροντίδα ρούχων τόσο απλή που δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Η τεχνογνωσία των 127 ετών της Miele συμπυκνώνεται σε μία απλή ακολουθία: Τοποθέτησε τα ρούχα. Πάτησε Start. Τέλος.

Ο Dr. Axel Kniehl, Executive Director Marketing & Sales, ο Dr. Markus Miele και ο Dr. Reinhard Zinkann, Executive Directors και συνιδιοκτήτες, παρουσιάζουν τις νέες προτάσεις της Miele στη συνέντευξη Τύπου της IFA. Με τη μελέτη concept Cary, η Miele δείχνει πώς η φροντίδα των ρούχων μπορεί να γίνει ακόμη πιο απλή στο μέλλον, με έξυπνους αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη να αναγνωρίζουν το περιεχόμενο του κάδου και να προσαρμόζουν ανάλογα τον κύκλο πλύσης και τη δοσολογία απορρυπαντικού. (Φωτογραφία: Miele) Βάζετε τα ρούχα. Πατάτε start. Έτοιμο: με τη μελέτη concept Cary, η Miele δείχνει πώς η φροντίδα των ρούχων μπορεί να γίνει ακόμη πιο απλή στο μέλλον. Έξυπνοι αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζουν τι υπάρχει στον κάδο και προσαρμόζουν ανάλογα τον κύκλο πλύσης και τη δοσολογία. (Φωτογραφία: Miele)

«Η ευφυΐα μπορεί να προγραμματιστεί. Η εμπιστοσύνη, όμως, πρέπει να κερδηθεί», αναφέρει ο Dr. Axel Kniehl, Executive Director Marketing & Sales της Miele. «Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται σταδιακά το νέο standard. Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, είναι κατά πόσο οι άνθρωποι θα εμπιστευτούν την τεχνολογία για τη φροντίδα των ρούχων τους. Σε αυτό το σημείο, η ποιότητα, η αξιοπιστία και 127 χρόνια εμπειρίας κάνουν τη διαφορά – όλα συγκεντρωμένα στο πάτημα ενός κουμπιού. Έτσι δημιουργείται περισσότερος χρόνος για όσα έχουν πραγματικά σημασία, σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα συνοδεύεται από ολοένα μεγαλύτερο νοητικό φόρτο».