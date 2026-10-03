Ταϊλανδέζικα κεφτεδάκια ψαριού με γλυκιά σάλτσα τσίλι

Αρωματικά και τραγανά, αυτά τα κεφτεδάκια ψαριού συνδυάζουν φρέσκο ψάρι με τζίντζερ, λεμονόχορτο, κόλιανδρο, λάιμ και τσίλι. Σερβίρονται ιδανικά με γλυκιά σάλτσα τσίλι και φρέσκο λάιμ.

Υλικά

Για τα κεφτεδάκια

300 γρ. ψάρι, όπως σολομός, μπακαλιάρος ή άλλο λευκό ψάρι

Θαλασσινό αλάτι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

4 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι ή ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Αλεύρι για το πανάρισμα

Για το ταϊλανδέζικο άρωμα

3 έως 4 φύλλα λάιμ ψιλοκομμένα

1 μεγάλη κόκκινη πιπεριά τσίλι

Ένα κομμάτι φρέσκο τζίντζερ περίπου 4 εκ.

2 σκελίδες σκόρδο

2 μπαστουνάκια λεμονόχορτο

200 γρ. βρασμένες και κρύες πατάτες, λιωμένες

2 κουταλάκια του γλυκού fish sauce

1 μικρό ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο, μαζί με τη ρίζα

Χυμός από 1 λάιμ

Για το σερβίρισμα

Φρέσκιες φέτες λάιμ

Έτοιμη γλυκιά σάλτσα τσίλι

Ετοιμάζουμε το ψάρι

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Καθαρίζουμε το ψάρι από την πέτσα και αφαιρούμε προσεκτικά τυχόν κόκαλα.

Το τοποθετούμε σε ένα ταψί, προσθέτουμε λίγο θαλασσινό αλάτι και το περιχύνουμε με το ελαιόλαδο. Ψήνουμε για 7 έως 8 λεπτά και στη συνέχεια το αφήνουμε να κρυώσει.

Ετοιμάζουμε τα αρωματικά υλικά

Όσο ψήνεται το ψάρι, ψιλοκόβουμε τα φύλλα λάιμ. Κόβουμε την πιπεριά τσίλι στη μέση, αφαιρούμε τα σπόρια και την ψιλοκόβουμε.

Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε το τζίντζερ και το σκόρδο. Χτυπάμε ελαφρά τα μπαστουνάκια λεμονόχορτου με την επίπεδη πλευρά ενός μαχαιριού, αφαιρούμε τη σκληρή εξωτερική φλούδα και τα ψιλοκόβουμε.

Βάζουμε όλα τα αρωματικά υλικά σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τις λιωμένες πατάτες και τη fish sauce.

Πλάθουμε τα κεφτεδάκια

Όταν κρυώσει το ψάρι, το διαλύουμε με τα χέρια ή με ένα πιρούνι και το προσθέτουμε στο μπολ. Ανακατεύουμε καλά.

Ψιλοκόβουμε τον κόλιανδρο και τον προσθέτουμε μαζί με λίγο χυμό λάιμ. Ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά.

Πλάθουμε το μείγμα σε μικρά κεφτεδάκια, με διάμετρο περίπου 6 έως 8 εκατοστά.

Τηγανίζουμε

Ζεσταίνουμε το λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι. Περνάμε τα κεφτεδάκια από το αλεύρι και τινάζουμε το περιττό.

Τα τηγανίζουμε για 3 έως 4 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και να αποκτήσουν τραγανή κρούστα.

Σερβίρουμε με φρέσκο λάιμ και γλυκιά σάλτσα τσίλι για βούτηγμα.

Καλή απόλαυση!