Benno Marmur Trio: Η jazz της Νέας Υόρκης έρχεται στην Αθήνα στο Theatre of the NO

Benno Marmur Trio: Η jazz της Νέας Υόρκης έρχεται στην Αθήνα στο Theatre of the NO

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:30

Από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, ο καταξιωμένος κιθαρίστας Benno Marmur φέρνει στο Theatre of the NO τον ήχο και την ενέργεια της σύγχρονης jazz σκηνής της Νέας Υόρκης. Το Benno Marmur Trio εμφανίζεται για μία ξεχωριστή βραδιά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σε μια μουσική συνάντηση που συνδέει τη μεγάλη jazz παράδοση της Νέας Υόρκης με τη σύγχρονη δημιουργική σκηνή της Αθήνας.

Ο Benno Marmur, με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές της πόλης, μεταξύ άλλων στα Smalls, Dizzy’s Club Coca-Cola του Jazz at Lincoln Center, The Iridium, Minton’s Playhouse στο Harlem, καθώς και στα Nublu και Ornithology. Έχει επίσης εμφανιστεί σε jazz venues και φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς της jazz, μεταξύ άλλων τους Grant Stewart, Vincent Herring, Jimmy Madison, Warren Chiasson, Clovis Nicolas, Erena Terakubo, Mark Whitfield, Fukushi Tainaka, Grant Green Jr., Eric Wheeler, Marcus McLaurine, New York Voices, Chris Potter και Bill Charlap με το WPUNJ Big Band, μεταξύ άλλων.

Για την εμφάνισή του στην Αθήνα, ο Marmur συναντά δύο σημαντικούς Έλληνες μουσικούς της jazz, τον Jason Wastor στα ντραμς και τον Kίμων Καρούτζο στο μπάσο. Η συνεργασία τους δημιουργεί έναν ζωντανό μουσικό διάλογο ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, με τον αυτοσχεδιασμό, την επικοινωνία και τη σύγχρονη jazz αισθητική στο επίκεντρο.

Ο Marmur έχει ενταχθεί στο δυναμικό της Cellar Live, μιας σημαντικής ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας της σύγχρονης jazz, ενώ η μουσική και το παίξιμό του έχουν ήδη αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές από καταξιωμένους μουσικούς της διεθνούς jazz σκηνής.

Έχουν γράψει για τον Benno Marmur:

«Με μια διακριτική αλλά έντονη δυναμική, ο Benno Marmur είναι ένα όνομα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς στον χώρο της σύγχρονης jazz κιθάρας.» Chris Bergson

«Ο Benno Marmur είναι ένας ανερχόμενος κιθαρίστας που αξίζει να παρακολουθήσουμε.»

John Stowell

«Ένας εξαιρετικός κιθαρίστας που, χωρίς καμία αμφιβολία, θα αφήσει το στίγμα του στη jazz σκηνή της Νέας Υόρκης.» Rotem Sivan

Ι nfo

Benno Marmur: Κιθάρα

Κίμωνας Καρούτζος: Μπάσο

Jason Wastor: Ντραμς

Hμ/νια: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, 21.30

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-benno-marmur-trio_sen_2008209.html

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram