Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Κυριακή 24 Μαΐου

Το Theatre of the NO φιλοξενεί την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 20:30, τους «Springtones» σε μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση, με αφορμή την πρόσφατη ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων για τον νέο τους δίσκο με τίτλο “Of Love and Grief”, που αποτελεί και την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει σε πρώτη παρουσίαση υλικό από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, μέσα από ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο μουσικό τους χαρακτήρα. Ο ήχος των Springtones κινείται στον χώρο της indie soul, αντλώντας στοιχεία από τη singer–songwriter παράδοση και ισορροπώντας ανάμεσα σε ζεστά grooves και διακριτικό λυρισμό.

Στο live συμμετέχει ως special guest η Φωτεινή Βαρελάκη, ενισχύοντας το καλλιτεχνικό αφήγημα της βραδιάς, με αφορμή και την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου της EP.

Ι nfo

Κιθάρα – Διονύσης Χατζόλας

Μπάσο – Κώστας Σιδηροκαστρίτης

Ντραμς – Δημήτρης Κοντός

Φωνή / κιθάρα / συνθέσεις / compositions: Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος Ενορχήστρωση: Springtones

Ημερομηνία & Ώρα:

Κυριακή 24 Μαΐου, στις 20:30

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/springtones/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

Springtones I Fotini Varelaki