Η εμβληματική Nespresso Plage υποδέχτηκε και φέτος διεθνείς προσωπικότητες και εκλεκτούς καλεσμένους από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της νέας καμπάνιας, Vertuo World.

Με φόντο γαλάζιες αποχρώσεις και ένα εντυπωσιακό pool setting, η ανανεωμένη Plage Nespresso αποτέλεσε το ιδανικό σημείο συνάντησης: τα πρωινά για μοναδικές συνταγές κρύου καφέ, ενώ τα βράδια οι καλεσμένοι απολάμβαναν Nespresso Martinis σε ένα καλοκαιρινό set up εμπνευσμένο από τη νέα καμπάνια.

Στο exclusive summer party της Nespresso έδωσε φυσικά το «παρών» η νέα Nespresso Ambassador, Dua Lipa. Ενώ στα events που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα περιοδικά Brut και GQ ξεχώρισαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής, όπως η Demi Moore και η Odessa.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ήταν και γνωστά πρόσωπα από Ελλάδα και Κύπρο, όπως η Τόνια Σωτηροπούλου με τον Κωστή Μαραβέγια, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάσσια Κωσταρά, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Κέισι Μίζιου, ο Γιάννης Δαββέτας και η Σουζάνα Κεγγίτση που περπάτησαν μαζί με τη Nespresso στο κόκκινο χαλί των Καννών.

