Το Σάββατο 16 Μαΐου η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια διακριτική τελετή στην Πλάκα, επιλέγοντας να κρατήσουν τη σημαντική αυτή στιγμή μακριά από τα φώτα της υπερβολής. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με μικτό γάμο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσία λίγων αγαπημένων προσώπων, σε ένα σκηνικό που, σύμφωνα με ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, είχε έντονη συγκίνηση αλλά και αρκετό άγχος. Δηλαδή όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στους αληθινούς γάμους και όχι μόνο στα Instagram stories.

Τι είναι όμως ο μικτός γάμος;

Ο όρος «μικτός γάμος» χρησιμοποιείται όταν δύο άνθρωποι διαφορετικού χριστιανικού δόγματος αποφασίζουν να παντρευτούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για γάμο ανάμεσα σε Ορθόδοξη και Καθολικό.

Παρότι αρκετοί θεωρούν ότι πρόκειται για κάτι σπάνιο ή περίπλοκο, στην πραγματικότητα είναι μια απολύτως θεσμοθετημένη διαδικασία. Χρειάζεται όμως συγκεκριμένες εγκρίσεις από την Εκκλησία και την αντίστοιχη Μητρόπολη, καθώς και κάποια απαραίτητα έγγραφα, όπως πιστοποιητικά βαπτίσεως και αγαμίας.

Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο εξήγησε μάλιστα πως δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση στην τελετή σε σχέση με έναν «τυπικό» ορθόδοξο γάμο. Η βασική διαφορά βρίσκεται κυρίως στις προϋποθέσεις που τίθενται πριν από την τέλεσή του.

Η σημαντική προϋπόθεση για να εγκριθεί

Εδώ βρίσκεται και το σημείο που συχνά προκαλεί συζητήσεις. Για να μπορέσει να τελεστεί ένας μικτός γάμος με ορθόδοξο τυπικό, απαιτείται τα παιδιά που πιθανόν θα αποκτήσει το ζευγάρι να βαπτιστούν και να ανατραφούν ως ορθόδοξα.

Αντίστοιχα, όταν ο γάμος γίνεται με καθολικό τυπικό, ισχύει η αντίστροφη δέσμευση. Είναι ένας όρος που εξακολουθεί να υπάρχει και να εφαρμόζεται επίσημα από τις Εκκλησίες, όσο κι αν για αρκετούς μοιάζει κάπως παλιομοδίτικος μέσα στη σημερινή πραγματικότητα των σχέσεων και των οικογενειών.

Η εμφάνιση του ζευγαριού

Η νύφη επέλεξε ένα ρομαντικό νυφικό από δαντέλα, συνδυασμένο με λευκές καμέλιες, ενώ ο γαμπρός κινήθηκε σε πιο χαλαρή αλλά κομψή αισθητική, φορώντας μπεζ κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Χωρίς υπερβολές, χωρίς κραυγαλέες λεπτομέρειες και χωρίς την ανάγκη να μετατραπεί η ημέρα τους σε δημόσιο θέαμα.