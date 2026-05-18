Την Πέμπτη 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το opening party του νέου καταστήματος του proteingarden στη Γλυφάδα, Δουσμάνη 24. Πλήθος κόσμου, influencers, food lovers και fans του brand έδωσαν το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά στα Νότια Προάστια, γεμάτη μουσική, γεύσεις κι εντυπωσιακές εικόνες.

Κεντρικό σημείο της βραδιάς αποτέλεσε ένα μοναδικό installation του εμβληματικού proteingarden Bowl, διαστάσεων 2,5 x 2,5 μέτρων, το οποίο «προσγειώθηκε» στην αυλή του νέου καταστήματος. Η εντυπωσιακή ξύλινη κατασκευή, που προσομοιάζει με ακρίβεια το χαρακτηριστικό εξάγωνο bowl του proteingarden, τράβηξε τα βλέμματα των καλεσμένων αλλά και των περαστικών, αποτελώντας το απόλυτο photo spot της βραδιάς.

Οι καλεσμένοι με την άφιξη τους, είχαν την ευκαιρία να περάσουν από το Glow Makeup Station της NYX Professional Makeup. Η makeup artist υποδέχτηκε τους καλεσμένους και μεταμόρφωσε το look τους χρησιμοποιώντας τα ολοκαίνουργια, λανσαρίσματα της μάρκας, τα Epic Inky Stix για ένα έντονο βλέμμα με εκρηκτικό χρώμα και τα Buttermelt Stix για λαμπερό φινίρισμα στο πρόσωπο. Στον χώρο υπήρχε επίσης, ένα interactive charms station σε συνεργασία με το Beluga Jewellery, όπου οι guests δημιούργησαν τα δικά τους summer bracelets, προσθέτοντας μία προσωποποιημένη πινελιά στη βραδιά. Το event ολοκληρώθηκε με ένα δυναμικό DJ set από τον Chris IDH, που κράτησε το vibe ανεβασμένο μέχρι αργά.

Όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το νέο monthly special Hawaiian menu, που είναι διαθέσιμο μόνο για τον Μάιο και περιλαμβάνει τη νέα protein επιλογή Hawaiian Sweet Chicken, σε συνδυασμό με Coconut Rice και Pineapple Pico de Gallo, προσφέροντας μια εξωτική και απολαυστική γευστική “protein” εμπειρία.

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, το proteingarden έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικό κοινό, καθιερώνοντας μια νέα εμπειρία γύρω από τα healthy και protein bowls. Η φιλοσοφία του brand βασίζεται στη δυνατότητα εξατομίκευσης κάθε γεύματος, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία φρέσκων και ποιοτικών υλικών, που επιτρέπουν στον κάθε επισκέπτη να δημιουργήσει το bowl που ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.