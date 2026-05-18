Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) παρουσιάζει τρεις μεγάλες πρεμιέρες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)

Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται για μια ακόμα φορά με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και παρουσιάζει τρεις μεγάλες πρεμιέρες, σε πολλαπλούς χώρους του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Στο πλαίσιο του επετειακού έτους για τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ, το SNF Nostos 2026 θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, παραστάσεις, τέχνη, μουσική και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Η ΕΛΣ, στο πλαίσιο της πολυετούς της σχέσης με το ΙΣΝ, θα παρουσιάσει τρεις μεγάλες πρεμιέρες χορού και μουσικού θεάτρου.



Το νέο έργο του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη με τίτλο Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή στις 27 και 28 Ιουνίου τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τρεις χορογράφους, εννέα χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, έναν τραγουδιστή, μια γλυπτική εγκατάσταση και δύο μουσικά σύνολα. Μια παράσταση που δεν αφηγείται γραμμικά, αλλά υποβάλλει τον θεατή σε μια εμπειρία συναισθηματικής καταβύθισης, σε μια τελετουργία εκ των έσω.



Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει στις 21 Ιουνίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος μια νέα συναρπαστική παραγωγή χορού, το Λεωφορείον ο Πόθος της Valentina Turcu, βασισμένο στο εμβληματικό έργο του Τεννεσσή Ουίλλιαμς. Πρόκειται για μια σύγχρονη, σωματική ανάγνωση της αρχετυπικής σχέσης της Μπλανς Ντυμπουά με τον Στάνλεϋ Κοβάλσκι, μέσα από τις μουσικές των Max Richter, Björk και Eliza Lumley.



Από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα κάνει την αθηναϊκή του πρεμιέρα το Future Cargo των Frauke Requardt και David Rosenberg, με τους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ. Μια εμβυθιστική παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας που λαμβάνει χώρα σε ένα φουτουριστικό φορτηγό μήκους δεκαπέντε μέτρων.



Η συμμετοχή της ΕΛΣ στο πολυσυλλεκτικό, διεθνούς απεύθυνσης πρόγραμμα του SNF Nostos 2026 αντανακλά τη δέσμευσή της για την παραγωγή και παρουσίαση υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού έργου, με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία, την εξωστρέφεια και την κοινωνική απήχηση.

Οι παραγωγές που θα παρουσιαστούν στο SNF Nostos 2026 υλοποιούνται με τη στήριξη του ΙΣΝ για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Οι παραγωγές της ΕΛΣ, όπως και οι λοιπές εκδηλώσεις του SNF Nostos 2026 (με εξαίρεση τις συναυλίες στο πλαίσιο της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos), θα είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Οι προκρατήσεις θέσεων θα ξεκινήσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 12.00 το μεσημέρι, και θα πραγματοποιούνται μέσω της ticketservices.gr.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΣ – ME ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μπαλέτο • Νέα παραγωγή

Λεωφορείον ο Πόθος

Ένα μπαλέτο βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Τεννεσσή Ουίλλιαμς

Valentina Turcu

Συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας

21 Ιουνίου 2026 – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος | Ώρα έναρξης: 20.00

Χορογραφία, σκηνοθεσία: Valentina Turcu

Σκηνικά: Marko Japelj | Κοστούμια: Alan Hranitelj

Σχεδιασμός φωτισμών: Aleksandar Čavlek | Σχεδιασμός βίντεο: Martin Svobodník

Με χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Το Λεωφορείον ο Πόθος, ένα νέο μπαλέτο της Valentina Turcu βασισμένο στο εμβληματικό έργο του Τεννεσσή Ουίλλιαμς, προτείνει μια σύγχρονη και βαθιά ψυχολογική ανάγνωση ενός από τα σημαντικότερα κείμενα του 20ού αιώνα, μεταφέροντας τη δραματική του ένταση στη σωματική έκφραση. Με φόντο μια μουσική σύνθεση αποτελούμενη από έργα των Max Richter, Björk και Eliza Lumley, και μέσα από ένα λιτό αλλά συναισθηματικά φορτισμένο σκηνικό περιβάλλον, η χορογραφία εστιάζει στην εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμία, την ψευδαίσθηση και τη μνήμη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μπλανς Ντυμπουά, μια τραυματισμένη ηρωίδα που παλεύει ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον εσωτερικό της κόσμο, σε μια παράσταση όπου το σώμα λειτουργεί ως φορέας μνήμης και συναισθήματος. Η παραγωγή αποτελεί συμπαραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας.

Παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας

Future Cargo

Frauke Requardt & David Rosenberg

Μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το The Place του Λονδίνου

23-28 Ιουνίου 2026 – Πάρκο Σταύρος Νιάρχος | Ώρα έναρξης: 22.00

Σκηνοθεσία, χορογραφία: Frauke Requardt & David Rosenberg

Σχεδιασμός: Hannah Clark | Σχεδιασμός ήχου & σύνθεση: Ben & Max Ringham

Σχεδιασμός φωτισμού: Malcolm Rippeth | Μουσικός: Jack Baker

Με χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ



Μετά τη μεγάλη του περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το Future Cargo –μια συμπαραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ με το The Place του Λονδίνου– κάνει την αθηναϊκή του πρεμιέρα στο SNF Nostos 2026. Πρόκειται για μια παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα φουτουριστικό φορτηγό μήκους δεκαπέντε μέτρων. Μέσα από έναν ευρηματικό σκηνικό μηχανισμό, όπου οι χορευτές κινούνται σε περιορισμένο χώρο πάνω σε κινούμενο ιμάντα, και με τη χρήση ακουστικών που ενισχύουν την ηχητική εμπειρία, το έργο προσφέρει μια πρωτότυπη, βιωματική προσέγγιση του σύγχρονου χορού. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για υπαίθριους χώρους, το Future Cargo διευρύνει τα όρια της σκηνικής αφήγησης και απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική καινοτομία με μια άμεσα προσβάσιμη εμπειρία. Όπως σημειώνουν οι δημιουργοί του Frauke Requardt & David Rosenberg: «Οραματιζόμαστε τη δημιουργία ενός απίθανου εσωτερικού χώρου, που αψηφά τις προκαθορισμένες αντιλήψεις του κοινού. Θέλουμε να προσκαλέσουμε το κοινό σε έναν κόσμο που δεν πίστευε ποτέ πως θα μπορούσε να υπάρξει».

Μουσικό θέατρο – Χορός • Νέα παραγωγή

Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι

Γιώργος Κουμεντάκης

27, 28 Ιουνίου 2026 – Εναλλακτική Σκηνή | Ώρα έναρξης: 20.00

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Ποίηση: Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Χορογραφία: Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεωργιτσοπούλου

Εικαστική και ακουστική εγκατάσταση: Πέτρος Τουλούδης

Κοστούμια: Daglara | Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Διδασκαλία κρουστών: Γιάννης Παπατζανής

Τραγούδι: Ζαχαρίας Καρούνης

Σαντούρι: Αγγελίνα Τκάτσεβα

Oros Ensemble: Αποστόλης Κουτσογιάννης (φλάουτο με ράμφος), Αντώνης Τσαχτάνης (κλαρινέτο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν), Ειρήνη Κρικώνη (βιολί)

Osmosis Saxophone Quartet: Παντελής Λυκούδης (σοπράνο σαξόφωνο), Αντώνης Φωτιάδης (άλτο σαξόφωνο), Θεόφιλος Σωτηριάδης (τενόρο σαξόφωνο), Γιάννης Μυράλης (βαρύτονο σαξόφωνο)

Με χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ



Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται πάνω στις νέες συνθέσεις του Γιώργου Κουμεντάκη, ενός από τους σημαντικότερους και πιο πολυδιάστατους Έλληνες συνθέτες. Τέσσερα έργα μουσικής δωματίου επηρεασμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, μελοποιημένα στο είδος του αμανέ, τα οποία ερμηνεύει επί σκηνής ο τραγουδιστής Ζαχαρίας Καρούνης. Τρεις χορογράφοι, η Πατρίσια Απέργη, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου, δημιουργούν νέες χορογραφίες πάνω σε ένα μουσικό ιδίωμα με ρίζες στην ελληνική παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική. Οι χορογραφίες προσεγγίζουν το μουσικό υλικό μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες. Κάθε χορογραφία φωτίζει μια διαφορετική πτυχή της σχέσης ανάμεσα στο σώμα, τον ρυθμό και τη συλλογική μνήμη.



Η γλυπτική εγκατάσταση του Πέτρου Τουλούδη ενεργοποιεί τη σκηνή ως ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο. Επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο όπου η ένταση δεν εκρήγνυται αλλά παραμένει σε αναμονή, όπως και στην ποίηση του Καβάφη. Η εγκατάσταση λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που παράγει και μεταφέρει ήχο, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πεδίο όπου η ποίηση, η μουσική και το σώμα συναντιούνται μέσα από την υλικότητα της δόνησης – έναν χώρο όπου το συναίσθημα δεν κραυγάζει αλλά αντηχεί μέσα στον χρόνο, αφήνοντας χώρο στη φαντασία.



Συμμετέχουν η Αγγελίνα Τκάτσεβα στο σαντούρι και τα μουσικά σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet, ενώ τη διδασκαλία κρουστών έχει αναλάβει ο Γιάννης Παπατζανής, ο οποίος ερμηνεύει μια πληθώρα κρουστών επί σκηνής.

Είσοδος ελεύθερη