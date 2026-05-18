Η QUANTUM MOTORS, αποκλειστικός εισαγωγέας των αυτοκινήτων ΜΟΚΕ στην Ελλάδα, γιόρτασε το άνοιγμα του νέου της showroom στη Γλυφάδα και παρουσίασε για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό τη σύγχρονη έκδοση του εμβληματικού Moke μέσα από ένα Grand Opening που σηματοδότησε την έναρξη του καλοκαιριού.

Η ΜΟΚΕ Greece, εισαγωγέας του θρυλικού οχήματος που έχει συνδεθεί με την ανεμελιά των πιο κομψών καλοκαιρινών προορισμών, επεκτείνει τη δυναμική της παρουσία στην Ελλάδα, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει design, ελευθερία και σύγχρονη αισθητική. Με παρουσία ήδη στη Μύκονο η εταιρεία δίνει πλέον τη δυνατότητα στο κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο της MOKE μέσα από το νέο της χώρο στην Αθήνα, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.

Το νέο MOKE αποτελεί μία σύγχρονη, πλήρως ηλεκτρική εκδοχή του εμβλήματικού οχήματος που πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ’60 και εξελίχθηκε σε σύμβολο ενός relaxed αλλά sophisticated τρόπου ζωής. Κάθε MOKE κατασκευάζεται χειροποίητα στην Αγγλία, με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, ενώ η παραγωγή της παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, προκειμένο να διατηρήσει τον exclusive και συλλεκτικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Συνδυάζοντας διαχρονικό design με σύγχρονη ηλεκτροκίνηση, το καινούριο MOKE διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό κινητήρα, μηδενικούς ρύπους και αυτονομία που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες αστικής και παραθεριστικής μετακίνησης. Η αθόρυβη λειτουργία, η open air εμπειρία οδήγησης και ο εμβληματικός σχεδιασμός της δημιουργούν ένα όχημα που ξεπερνά τη λογική του αυτοκινήτου και λειτουργεί ως statement lifestyle επιλογή.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, το νέο showroom της MOKE Greece στη Γλυφάδα (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 168) υποδέχτηκε εκλεκτούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό χώρο, δημοσιογράφους, φίλους και εκπροσώπους του σύγχρονου lifestyle, σε μια βραδιά που κινήθηκε ανάμεσα στην κομψότητα και την ανεπιτήδευτη χαλαρότητα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος την Quantum Motors ο κ. Αντώνης Ανδρικόπουλος δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συστήνουμε επίσημα το ΜΟΚΕ στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με βαθιές ρίζες και ελληνικό DNA μέσω του σχεδιαστή του, Άλεκ Ισιγόνη. Πιστεύουμε ότι το ΜΟΚΕ ταιριάζει απόλυτα στο ελληνικό φως και το τοπίο μας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει την παράδοση με τη βιωσιμότητα.»

Η εκδήλωση ανέδειξε τη MOKE όχι απλώς ως ένα ηλεκτρικό όχημα, αλλά ως ένα σύμβολο σύγχρονου τρόπου ζωής. Ανάμεσα σε minimal γραμμές, φωτεινά χρώματα και ένα διακριτικά καλοκαιρινό σκηνικό, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά το design και τη φιλοσοφία του.

Η ατμόσφαιρα της βραδιάς ήταν λιτή και ανεπιτήδευτα κομψή, με τη μουσική, το φως και την ενέργεια του χώρου να δημιουργούν ένα σκηνικό που θύμιζε απόδραση, ακόμη και μέσα στην πόλη.

Η MOKE Greece επαναπροσδιορίζει την έννοια της μετακίνησης, προτείνοντας κάτι περισσότερο από ένα μέσο: μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο design, την ελευθερία και τη σύγχρονη αισθητική.