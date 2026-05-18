Puppy Yoga και Pilates: Η viral εμπειρία με κουτάβια που ήρθε και στην Ελλάδα

Yoga και pilates μαζί με κουτάβια. Αν πριν λίγους μήνες το βλέπαμε μόνο σε ξένα TikTok videos, τώρα η τάση έχει φτάσει και στην Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται το πρώτο σημείο όπου διοργανώνονται τέτοιου είδους classes.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Γεωργία Φουρλακίδου, η οποία γνώρισε το puppy yoga όσο σπούδαζε στην Αγγλία και αποφάσισε να φέρει την εμπειρία και εδώ. Η λογική είναι απλή. Κάνεις ένα χαλαρό μάθημα yoga ή pilates ενώ μικρά κουτάβια κινούνται ελεύθερα στον χώρο, παίζουν, ζητούν χάδια και μετατρέπουν τη γυμναστική σε κάτι πολύ πιο ανάλαφρο.



Αρχικά ο κόσμος αντιμετώπισε το concept με επιφύλαξη, κυρίως επειδή μοιάζει περισσότερο με social media trend παρά με πραγματικό μάθημα ευεξίας. Όμως, όπως φαίνεται, όσοι το δοκιμάζουν δυσκολεύονται να μην παρασυρθούν από την ατμόσφαιρα. Άλλωστε, δύσκολα μένεις αγχωμένος όταν ένα κουτάβι αποφασίζει να καθίσει πάνω στο στρώμα σου την ώρα της άσκησης.

Τα κουτάβια που συμμετέχουν είναι μικρής ηλικίας και βρίσκονται σε περίοδο κοινωνικοποίησης. Μέσα από τα μαθήματα έρχονται σε επαφή με ανθρώπους και νέα ερεθίσματα σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η διοργάνωση συνεργάζεται με φιλοζωικές οργανώσεις και πιστοποιημένους εκτροφείς.

Το πιο όμορφο κομμάτι όμως είναι άλλο. Σε αρκετές περιπτώσεις, άνθρωποι που πήγαν απλώς για την εμπειρία κατέληξαν να υιοθετήσουν κάποιο από τα κουταβάκια. Και κάπως έτσι, ένα viral trend αποκτά τελικά και μια πιο ουσιαστική πλευρά.