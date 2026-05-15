Eurovision: Ποια χώρα πέρασε μπροστά από την Ελλάδα μία μέρα πριν τον τελικό

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026 έχει ξεκινήσει και, όπως κάθε χρόνο, τα βλέμματα έχουν πέσει ήδη στα στοιχήματα και στα polls που δείχνουν ποια τραγούδια έχουν αρχίσει να κερδίζουν το κοινό. Η Ελλάδα φέτος φαίνεται πως παραμένει δυνατά στο παιχνίδι, αφού ο Ακύλας με το «Ferto» συνεχίζει να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προβλέψεις.

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση, ενώ τις προηγούμενες ημέρες ήταν δεύτερη. Το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου συγκέντρωνε ποσοστό 8% στις πιθανότητες νίκης, κάτι που εξακολουθεί να τη διατηρεί μέσα στα μεγάλα φαβορί του φετινού τελικού.

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία, με τους Lampenius & Parkkonen και το τραγούδι «Liekineh…», που έχουν ξεφύγει αρκετά από τον ανταγωνισμό, αγγίζοντας το 43%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αυστραλία, με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», στο 15%, μετά και την εμφάνιση που συζητήθηκε αρκετά στον Β’ ημιτελικό.

Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθεί το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle», ενώ την πεντάδα κλείνει η Ρουμανία με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke…».

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Δανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, αλλά και η Γαλλία μαζί με τη Μάλτα, που συμπληρώνουν τη δεκάδα.

Η σειρά εμφάνισης στον μεγάλο τελικό

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού, ανάμεσα σε Αλβανία και Ουκρανία, σε μια βραδιά που αναμένεται αρκετά δυνατή και γεμάτη ανατροπές.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι η εξής:

Δανία Γερμανία Ισραήλ Βέλγιο Αλβανία Ελλάδα Ουκρανία Αυστραλία Σερβία Μάλτα Τσεχία Βουλγαρία Κροατία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Μολδαβία Φινλανδία Πολωνία Λιθουανία Σουηδία Κύπρος Ιταλία Νορβηγία Ρουμανία Αυστρία

Το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος ο τελικός δείχνει πιο ανοιχτός από ποτέ και μένει να δούμε αν η Ελλάδα θα καταφέρει τελικά να κάνει την ανατροπή το βράδυ του Σαββάτου.