Από ένα τυχαίο «τρικ» σε πάρτι, γεννήθηκε μια εφεύρεση που μπορεί να αλλάξει τον τοκετό για πάντα

Η τεχνολογία έχει φτάσει στο σημείο να μιλάμε με τεχνητή νοημοσύνη, να γίνονται επεμβάσεις με ρομπότ και να υπάρχουν εφαρμογές που παρακολουθούν μέχρι και τον ύπνο μας. Κι όμως, μέσα στις αίθουσες τοκετού, πολλές φορές η πραγματικότητα μοιάζει βγαλμένη από άλλο αιώνα.

Για δεκαετίες, όταν ένας φυσιολογικός τοκετός δυσκολεύει, οι γιατροί καταφεύγουν σε εργαλεία όπως οι μεταλλικές τσιμπίδες και η βεντούζα. Μέθοδοι παλιές, αρκετά επεμβατικές και, για πολλές γυναίκες, τρομακτικές μόνο και μόνο στο άκουσμά τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που αφήνουν μελανιές ή τραυματισμούς στα νεογέννητα, ενώ η εμπειρία για τη μητέρα μόνο «ήρεμη» δεν τη λες. Και κάπου εδώ εμφανίζεται μια εφεύρεση που μοιάζει σχεδόν απίστευτη.

Ο άνθρωπος που δεν ήταν γιατρός αλλά σκέφτηκε αλλιώς

Πίσω από τη συσκευή OdonAssist δεν βρίσκεται κάποιος διάσημος μαιευτήρας ή ένας ερευνητής πανεπιστημίου. Η ιδέα ανήκει στον Jorge Odon, έναν μηχανικό αυτοκινήτων από την Αργεντινή, ο οποίος το 2006 είδε ένα απλό βίντεο με ένα γνωστό κόλπο.

Έναν φελλό που είχε πέσει μέσα σε μπουκάλι και κάποιος τον έβγαζε χρησιμοποιώντας μια φουσκωμένη πλαστική σακούλα.

Αυτό που για τους περισσότερους θα ήταν απλώς ένα χαζό viral πριν καν υπάρξει το TikTok, για εκείνον έγινε αφορμή για μια εντελώς διαφορετική σκέψη. Αν μια φουσκωμένη επιφάνεια μπορεί να «αγκαλιάσει» έναν φελλό και να τον βγάλει χωρίς πίεση, γιατί να μη συμβεί κάτι αντίστοιχο και σε έναν δύσκολο τοκετό;

Η ιδέα ακούστηκε παράξενη. Κι όμως, εξελίχθηκε επί οκτώ χρόνια από γιατρούς, μηχανικούς και μαίες, ενώ στις πρώτες δοκιμές συμμετείχε ακόμη και ο World Health Organization.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Σε αντίθεση με τις μεταλλικές τσιμπίδες που «πιάνουν» το κεφάλι του μωρού, το OdonAssist χρησιμοποιεί έναν μαλακό αεροθάλαμο.

Ουσιαστικά, τοποθετείται προσεκτικά γύρω από το κεφαλάκι του βρέφους και φουσκώνει απαλά, δημιουργώντας μια σταθερή αλλά ήπια στήριξη. Έπειτα, ο γιατρός καθοδηγεί το μωρό προς την έξοδο χωρίς την πίεση και τη βία που συχνά συνδέονται με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Και το σημαντικότερο; Μόλις γεννηθεί το κεφάλι, η συσκευή αφαιρείται αμέσως.

Ακούγεται σχεδόν υπερβολικά απλό για να είναι αληθινό. Αλλά πολλές φορές οι πιο μεγάλες αλλαγές προκύπτουν ακριβώς έτσι. Από μια σκέψη που κανείς δεν πήρε αρχικά στα σοβαρά.

«Δεν ένιωσα σχεδόν τίποτα»

Οι γυναίκες που δοκίμασαν τη συσκευή στις κλινικές μελέτες μιλούν για μια εμπειρία τελείως διαφορετική από αυτό που περίμεναν.

Η μαία Ella Radford περιέγραψε τον τοκετό της ως ήρεμο και σχεδόν ανώδυνο, λέγοντας ότι το μωρό γεννήθηκε χωρίς σημάδια ή μελανιές. Αντίστοιχα, η 35χρονη Georgie Jacobs εξήγησε πως ένιωσε ότι διατηρούσε τον έλεγχο της διαδικασίας και όχι ότι «της συνέβαινε κάτι» πάνω στο σώμα της. Και εδώ βρίσκεται ίσως η ουσία όλης της ιστορίας.

Για χρόνια, η εμπειρία της γυναίκας στον τοκετό αντιμετωπιζόταν συχνά ως δευτερεύουσα μπροστά στον στόχο «να βγει το παιδί». Όμως το πώς γεννά μια γυναίκα έχει σημασία. Το αν φοβάται, αν πονά, αν αισθάνεται ασφαλής ή αν βιώνει τον τοκετό σαν τραύμα, δεν είναι λεπτομέρεια.

Μια μικρή επανάσταση μέσα στο μαιευτήριο

Η συσκευή πήρε επίσημα ευρωπαϊκή πιστοποίηση ασφαλείας στις 5 Μαΐου και ήδη αρχίζει να χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία της Βρετανίας και της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των δοκιμών, το 95% των γυναικών ανέφερε ελάχιστο έως καθόλου πόνο κατά τη χρήση της, ενώ οι γιατροί δεν κατέγραψαν τους συνηθισμένους τραυματισμούς που συχνά συνοδεύουν την εμβρυουλκία και τη βεντούζα.

Προφανώς, καμία νέα ιατρική μέθοδος δεν είναι μαγικό ραβδί. Χρειάζεται χρόνος, περισσότερες μελέτες και προσεκτική εφαρμογή πριν μιλήσουμε για πλήρη ανατροπή των δεδομένων. Ωστόσο, για πρώτη φορά μετά από αιώνες, φαίνεται να υπάρχει μια πραγματική εναλλακτική απέναντι σε πρακτικές που έμοιαζαν σχεδόν ανέγγιχτες από τον χρόνο. Και μόνο αυτό, είναι ήδη τεράστιο βήμα.