Το Feng Shui δεν είναι μόνο εκείνα τα υπερβολικά “τέλεια” γραφεία που βλέπεις στο Pinterest με μπαμπού, λευκά κεριά και συμμετρία που μοιάζει σχεδόν αγχωτική. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για μια φιλοσοφία ισορροπίας. Για την ανάγκη να νιώθεις καλά στον χώρο όπου περνάς μεγάλο μέρος της ημέρας σου δουλεύοντας, απαντώντας mails, προσπαθώντας να συγκεντρωθείς ενώ το κινητό αναβοσβήνει ασταμάτητα και ο καφές σου έχει ήδη κρυώσει για τρίτη φορά.

Κι όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, ο χώρος εργασίας επηρεάζει τη διάθεσή σου περισσότερο απ’ όσο παραδέχεσαι. Ένα σκοτεινό, φορτωμένο και χαοτικό γραφείο μπορεί να σε κάνει να νιώθεις εξάντληση πριν καν ανοίξεις το laptop. Αντίθετα, ένας χώρος με φυσικό φως, σωστή διάταξη και λίγη “ανάσα” λειτουργεί σχεδόν σαν reset για το μυαλό.

Η θέση του γραφείου δεν είναι λεπτομέρεια

Στο Feng Shui, η θέση του γραφείου θεωρείται βασικό κομμάτι της ψυχολογίας του χώρου. Η ιδανική διάταξη είναι να βλέπεις την πόρτα χωρίς όμως να κάθεσαι ακριβώς απέναντί της. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ελέγχου και ασφάλειας που λειτουργεί σχεδόν υποσυνείδητα.

Όταν έχεις την πλάτη σου προς την είσοδο, το σώμα μένει σε μια διαρκή μικρή επιφυλακή. Σαν να περιμένει κάτι. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί νιώθουν πιο κουρασμένοι ή πιο νευρικοί σε τέτοιες θέσεις χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν γιατί. Από την άλλη, όταν βλέπεις τι συμβαίνει γύρω σου, το μυαλό χαλαρώνει πιο εύκολα και συγκεντρώνεται καλύτερα.

Επίσης, το γραφείο καλό είναι να στηρίζεται σε τοίχο και όχι να “αιωρείται” στη μέση του χώρου. Σύμφωνα με τη λογική του Feng Shui, αυτή η σταθερότητα συνδέεται με αίσθημα επαγγελματικής σιγουριάς. Και όχι, δεν χρειάζεται να έχεις ένα τεράστιο home office με θέα βουνό και design βιβλιοθήκες για να το πετύχεις. Ακόμα και μια μικρή γωνιά στο σαλόνι μπορεί να αλλάξει τελείως αίσθηση με λίγες σωστές κινήσεις.

Τα χρώματα επηρεάζουν τη διάθεση πιο ύπουλα απ’ όσο φαντάζεσαι

Υπάρχει λόγος που ορισμένοι χώροι σε ηρεμούν αμέσως ενώ άλλοι σου δημιουργούν ένταση μέσα σε πέντε λεπτά. Τα χρώματα και τα υλικά παίζουν τεράστιο ρόλο στην ψυχολογία του χώρου.

Στο Feng Shui, κάθε χρώμα συνδέεται με διαφορετική ενέργεια και διαφορετικό στοιχείο. Το πράσινο σχετίζεται με τη δημιουργικότητα και την ανανέωση. Το μπλε βοηθά το μυαλό να χαλαρώσει. Οι γήινες αποχρώσεις δημιουργούν σταθερότητα, ενώ το λευκό δίνει αίσθηση καθαρότητας και οργάνωσης.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει ξαφνικά να μετατρέψεις το γραφείο σου σε θεματικό σκηνικό επειδή “το μοβ συμβολίζει την αφθονία”. Η υπερβολή συνήθως κουράζει περισσότερο απ’ όσο βοηθά. Η ουσία βρίσκεται στις μικρές ισορροπίες. Ένα ξύλινο έπιπλο, ένα μεταλλικό φωτιστικό, ένα φυτό που δείχνει ζωντανό και όχι έτοιμο να παραιτηθεί από τη ζωή, αρκούν για να αλλάξουν εντυπωσιακά την αίσθηση του χώρου.

Και μεταξύ μας, υπάρχει κάτι σχεδόν θεραπευτικό στο να δουλεύεις δίπλα σε φυσικό φως αντί κάτω από εκείνον τον ψυχρό λευκό φωτισμό που θυμίζει γραφείο λογιστηρίου του 1997.

Η ακαταστασία δεν είναι “δημιουργικό χάος”

Ας πούμε μια μικρή σκληρή αλήθεια. Δεν σε κουράζει μόνο η δουλειά. Σε κουράζει και το χάος που υπάρχει γύρω σου.

Οι στοίβες χαρτιών, τα μπερδεμένα καλώδια, οι αποδείξεις που δεν ξέρεις γιατί κρατάς ακόμα και οι κούπες καφέ που έχουν γίνει μόνιμο διακοσμητικό στοιχείο λειτουργούν σαν διαρκείς υπενθυμίσεις εκκρεμοτήτων. Στο Feng Shui η ακαταστασία θεωρείται “μπλοκαρισμένη ενέργεια”. Και αν το δεις πρακτικά, δεν απέχει ιδιαίτερα από την πραγματικότητα.

Όταν ο χώρος είναι φορτωμένος, το μυαλό δεν ξεκουράζεται ποτέ εντελώς. Δεν σημαίνει ότι το γραφείο σου πρέπει να μοιάζει με showroom επίπλων. Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να αναπνέει. Να υπάρχει λίγος ελεύθερος χώρος, σωστός φωτισμός, μια καρέκλα που να στηρίζει πραγματικά το σώμα σου και αντικείμενα που όντως σου αρέσουν αντί να βρίσκονται εκεί από συνήθεια.

Και ναι, ίσως ήρθε επιτέλους η στιγμή να πετάξεις εκείνο το ξερό φυτό που κρατάς “μήπως επανέλθει”. Δεν θα επανέλθει. Και βαθιά μέσα σου το ξέρεις ήδη.

Τελικά το Feng Shui δεν έχει να κάνει με τελειότητα

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στο Feng Shui είναι ότι δεν προσπαθεί να σου επιβάλει έναν χώρο που μοιάζει βγαλμένος από κατάλογο διακόσμησης. Η ουσία του είναι να σε κάνει να παρατηρήσεις πώς νιώθεις μέσα στο ίδιο σου το περιβάλλον.

Ένα γραφείο δεν είναι απλώς σημείο παραγωγικότητας. Είναι το μέρος όπου σκέφτεσαι, οργανώνεις τη ζωή σου, αγχώνεσαι, δημιουργείς και κάποιες φορές χαζεύεις την οθόνη προσπαθώντας να θυμηθείς γιατί άνοιξες τον υπολογιστή εξαρχής.

Όταν λοιπόν ο χώρος λειτουργεί υπέρ σου αντί εναντίον σου, όλα αποκτούν άλλη ροή. Πιο ήρεμη, πιο καθαρή και τελικά πιο ανθρώπινη. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό νόημα του Feng Shui. Όχι να δημιουργήσεις έναν “τέλειο” χώρο, αλλά έναν χώρο που σε βοηθά να λειτουργείς καλύτερα χωρίς να προσπαθείς διαρκώς να επιβιώσεις μέσα σε αυτόν.