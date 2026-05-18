Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να ακολουθείς ένα beauty trend και στο να νιώθεις ότι χάνεσαι μέσα σε δέκα διαφορετικά trends την ίδια εβδομάδα. Σήμερα σου λένε glazed skin, αύριο soft matte, μεθαύριο no makeup makeup και κάπου εκεί κοιτάς το νεσεσέρ σου και αναρωτιέσαι αν χρειάζεσαι πραγματικά άλλα τρία lip products ή απλώς λίγη ησυχία. Κι όμως, κάποιες φορές έρχεται μια συλλογή που δεν σε πιέζει να γίνεις κάτι άλλο. Απλώς σου δίνει χώρο να παίξεις με την εικόνα σου ανάλογα με τη διάθεσή σου. Κάπως έτσι λειτουργεί και το νέο GLASS CLOUD ritual της Catrice.

Όταν το K-Beauty σταματά να μοιάζει “άπιαστο”

Τα τελευταία χρόνια το K-Beauty έχει γίνει σχεδόν εμμονή. Cushion προϊόντα, glazed χείλη, dewy επιδερμίδα, skincare συστατικά μέσα στο makeup. Μόνο που πολλές φορές όλο αυτό έμοιαζε λίγο δύσκολο στην καθημερινότητα μιας γυναίκας που τρέχει πραγματικά όλη μέρα. Η νέα συλλογή Glass Cloud Edition της Catrice πατάει ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική. Παίρνει τις πιο σύγχρονες τάσεις του K-Beauty και τις φέρνει σε μια πιο wearable εκδοχή. Όχι “τέλειο” αποτέλεσμα. Ζωντανό αποτέλεσμα.

Τα lips είναι ξανά ο πρωταγωνιστής

Αν υπάρχει ένα σημείο που η συλλογή πραγματικά τραβάει το ενδιαφέρον, είναι τα προϊόντα χειλιών. Και λογικό. Το PEPTIDE DRIP MILKY LIP SERUM δίνει αυτό το glossy, almost glazed αποτέλεσμα χωρίς να κάνει τα χείλη να κολλάνε αφόρητα μετά από δέκα λεπτά. Παράλληλα έχει ceramides και peptides, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τη στροφή της beauty αγοράς προς το hybrid makeup. Δηλαδή προϊόντα που θέλουν να είναι και περιποίηση και μακιγιάζ μαζί.

Από την άλλη, το VOLUME SHOT LIP PLUMPER παίζει με το γνωστό plumping effect αλλά χωρίς εκείνη την υπερβολική αίσθηση “καψίματος” που πολλές φορές κάνει τα χείλη να υποφέρουν περισσότερο απ’ όσο εντυπωσιάζουν.

Και κάπου εδώ έρχεται το πιο ενδιαφέρον σημείο. Η τάση πλέον δεν λέει “διάλεξε glossy ή matte”. Σου λέει ότι μπορείς να είσαι και τα δύο μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Το νέο makeup δεν θέλει να κρύψει το πρόσωπό σου

Το CLOUD TINT CUSHION BLUSH και το FLAWLESS FUSION DUAL-PHASE PRIMER κινούνται σε μια πιο φρέσκια φιλοσοφία. Η επιδερμίδα δεν χρειάζεται να μοιάζει ακίνητη και υπερβολικά “στημένη”. Χρειάζεται να μοιάζει ξεκούραστη, φωτεινή και φυσική.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον beauty trend της εποχής. Όχι η τελειότητα αλλά η ελευθερία να αλλάζεις διάθεση χωρίς να αλλάζεις προσωπικότητα.

Το beauty trend που τελικά βγάζει περισσότερο νόημα

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κουραστεί λίγο από την υπερπληροφόρηση της ομορφιάς. Από τα δέκα βήματα skincare, τα αμέτρητα tutorials και την πίεση να δείχνεις συνεχώς “updated”. Κι ίσως γι’ αυτό collections όπως το Glass Cloud λειτουργούν τόσο έξυπνα. Δεν προσπαθούν να σε μεταμορφώσουν. Σου θυμίζουν απλώς ότι το makeup μπορεί να είναι ξανά διασκεδαστικό, ανάλαφρο και εύκολο να το φέρεις στα μέτρα σου.