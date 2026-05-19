Η IDOL 1991 MAGSTAND CLEAR BACK COVER TPU είναι μια σύγχρονη και ανθεκτική θήκη που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία στο smartphone σας, χωρίς να κρύβει τον αυθεντικό χαρακτήρα και το design του. Ο διάφανος σχεδιασμός της αναδεικνύει το πίσω μέρος της συσκευής, ενώ τα ποιοτικά υλικά κατασκευής εξασφαλίζουν μακροχρόνια αντοχή στην καθημερινή χρήση.

Η θήκη ξεχωρίζει χάρη στο μεταλλικό πλαίσιο γύρω από την κάμερα, το οποίο δεν λειτουργεί μόνο ως προστατευτικό στοιχείο, αλλά μετατρέπεται εύκολα σε πρακτικό stand. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να απολαμβάνετε άνετα βίντεο, ταινίες, βιντεοκλήσεις ή εργασία, τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια θέση, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον αξεσουάρ.

Προστασία σχεδιασμένη για την καθημερινότητα

Η IDOL 1991 MAGSTAND CLEAR BACK COVER TPU είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό TPU, το οποίο αγκαλιάζει τη συσκευή και απορροφά αποτελεσματικά κραδασμούς και χτυπήματα. Οι ανασηκωμένες άκρες περιμετρικά της οθόνης και της κάμερας επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση του κινητού σε οποιαδήποτε επιφάνεια, μειώνοντας τον κίνδυνο γρατσουνιών.

Παράλληλα, η ειδική επεξεργασία της επιφάνειας βοηθά στην προστασία από φθορές, διατηρώντας τη θήκη καθαρή και καλαίσθητη ακόμα και μετά από μακροχρόνια χρήση. Η εφαρμογή της είναι απόλυτα ακριβής, επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα, τις θύρες και τις λειτουργίες του smartphone, χωρίς περιορισμούς.

Έξυπνο μεταλλικό stand κάμερας με λειτουργία λαβής

Το ενσωματωμένο μεταλλικό πλαίσιο της κάμερας αποτελεί ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία της θήκης. Ανοίγει ομαλά και μετατρέπεται σε σταθερή βάση στήριξης, προσφέροντας άνετη προβολή περιεχομένου τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση. Παράλληλα όμως, λειτουργεί και ως έξυπνη λαβή μεταφοράς.

Χάρη στον εργονομικό του σχεδιασμό, μπορείτε να περάσετε το δάχτυλό σας μέσα από το μεταλλικό πλαίσιο και να κρατήσετε το κινητό με μεγαλύτερη ασφάλεια, ακόμη και όταν τα χέρια σας είναι γεμάτα ή βρίσκεστε εν κινήσει.

Έτσι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος πτώσης, ενώ η χρήση με ένα χέρι γίνεται πιο άνετη και ξεκούραστη. Όταν δεν χρησιμοποιείται, το πλαίσιο κλείνει διακριτικά και εφαρμόζει απόλυτα στη θήκη, διατηρώντας το λεπτό και κομψό της προφίλ.

Έξυπνη συμβατότητα με Pocket MagSafe Wallet της IDOL

Η θήκη μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με το νέο Pocket MagSafe Wallet της IDOL 1991, ένα έξυπνο και κομψό πορτοφόλι σχεδιασμένο για όσους αναζητούν οργάνωση, άνεση και ευελιξία στην καθημερινότητά τους. Χάρη στη μαγνητική συμβατότητα MagSafe, το πορτοφόλι εφαρμόζει σταθερά στο πίσω μέρος της συσκευής, επιτρέποντάς σας να έχετε πάντα μαζί σας κάρτες και μετρητά, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον τσέπη ή πορτοφόλι.

Μινιμαλιστικός σχεδιασμός – μέγιστη άνεση

Η IDOL 1991 MAGSTAND CLEAR BACK COVER TPU συνδυάζει τη μινιμαλιστική αισθητική με την πρακτικότητα. Είναι ελαφριά, λεπτή και ιδανική για καθημερινή χρήση, είτε στο σπίτι, είτε στο γραφείο, είτε εν κινήσει. Δεν προσθέτει όγκο στη συσκευή και εφαρμόζει άψογα, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση ανάμεσα στην προστασία και το στυλ.

Πρωτοποριακή Μαγνητική Τεχνολογία 3300 GS – Σταθερότητα χωρίς συμβιβασμούς

Η IDOL 1991 πρωτοπορεί, ενσωματώνοντας στη MAGSTAND CLEAR BACK COVER TPU έναν νέο, εξαιρετικά ισχυρό μαγνητικό δακτύλιο ισχύος 3300 GS, κατασκευασμένο από νεοδύμιο υψηλής ποιότητας.

Η προηγμένη αυτή μαγνητική τεχνολογία εξασφαλίζει απόλυτη ευθυγράμμιση με φορτιστές και βάσεις MagSafe, προσφέροντας κορυφαία σταθερότητα σε κάθε χρήση. Το κινητό παραμένει σταθερό, χωρίς να γλιστρά ή να περιστρέφεται, ενώ η ασύρματη φόρτιση πραγματοποιείται ταχύτερα και με απόλυτη ασφάλεια.

Παράλληλα, η ενισχυμένη μαγνητική πρόσφυση καθιστά τη θήκη ιδανική για βάσεις αυτοκινήτου, προσφέροντας σιγουριά και άνεση σε κάθε διαδρομή.

Η ιδανική επιλογή για το smartphone σας

Αν αναζητάτε μια θήκη που να προσφέρει αξιόπιστη προστασία, κομψή εμφάνιση και έξυπνη λειτουργικότητα, η IDOL 1991 MAGSTAND CLEAR BACK COVER TPU είναι η ιδανική επιλογή. Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, προστατεύει το κινητό σας και ταυτόχρονα αναβαθμίζει την εμπειρία χρήσης του.

Διατίθεται σε 2 κομψά χρώματα, μαύρο και μπλε ώστε να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στο προσωπικό σας στυλ και στη συσκευή σας.

Κομψή προστασία με έξυπνη λειτουργικότητα

