Η αγορά των γλυκών δεν θυμίζει πια αυτό που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Αν κάποτε οι βασικοί «πρωταγωνιστές» στα ζαχαροπλαστεία και τα περίπτερα ήταν τα παιδιά, σήμερα την κατάσταση φαίνεται να κρατούν στα χέρια τους οι ενήλικες. Και μάλιστα όχι μόνο για κάποιο δώρο ή κέρασμα, αλλά γιατί θέλουν οι ίδιοι να απολαύσουν κάτι γλυκό μέσα στην ημέρα τους. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν γεύσεις που τους θυμίζουν τα παιδικά τους χρόνια, από παλιά αγαπημένα γλυκά μέχρι προϊόντα που φέρνουν στο μυαλό εικόνες από τα ‘80s και τα ‘90s. Η νοσταλγία έχει γίνει πλέον δυνατή τάση και πολλές επιχειρήσεις το έχουν ήδη καταλάβει.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα ράφια εμφανίζονται ξανά κλασικές επιλογές, ενώ παράλληλα προστίθενται νέες προτάσεις που απευθύνονται περισσότερο σε ενήλικο κοινό. Premium σοκολάτες, ιδιαίτερες γεύσεις από το εξωτερικό, vegan επιλογές και γλυκά χωρίς ζάχαρη κερδίζουν συνεχώς χώρο.

Παράλληλα, οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι οι ενήλικες καταναλωτές ξοδεύουν πιο εύκολα χρήματα για μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας. Ειδικά όσοι ζουν μόνοι ή έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση κάνουν συχνότερα αγορές και δοκιμάζουν περισσότερα προϊόντα.

Έτσι, τα ζαχαροπλαστεία και γενικά ο χώρος των γλυκών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Η αγορά πλέον δεν βασίζεται μόνο στην παιδική κατανάλωση, αλλά σε ένα κοινό που ψάχνει γεύση, εμπειρία και λίγη από τη γλυκιά αίσθηση του παρελθόντος.