Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Η Imou, παγκόσμιος κατασκευαστής λύσεων έξυπνης οικιακής ασφάλειας, πραγματοποίησε σε συνεργασία με την εταιρία Oktabit, διανομέα των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, Ενημέρωση Τύπου στην Αθήνα για να αναδείξει την ταχεία επέκταση του brand και να ανακοινώσει τη νέα σειρά έξυπνων λύσεων ασφαλείας.

Μετά την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά το 2023, η imou έχει δημιουργήσει μια πολλά υποσχόμενη δυναμική, η οποία καθοδηγείται από την αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστη και προσιτή προστασία του σπιτιού και των μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων.

Με εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερες από 100 χώρες και πάνω από 70 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως, η Imou αναγνωρίζει την Ελλάδα ως μια σημαντική αγορά. Η χώρα βιώνει την αυξανόμενη υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνου σπιτιού, η οποία τροφοδοτείται έντονα από την ανάγκη απομακρυσμένης παρακολούθησης εξοχικών κατοικιών, τη διαχείριση τουριστικών βραχυχρόνιων μισθώσεων και την προστασία των ακινήτων.

Η Imou ξεχωρίζει με το σύνθημα «Έξυπνη Ασφάλεια για Όλους» προσφέροντας εγκατάσταση plug & play, που δεν απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, ανταγωνιστική στρατηγική και ισχυρή εγγύηση 3 ετών.

Επιπλέον, η εταιρεία θέτει το απόρρητο σε προτεραιότητα (Privacy First), διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με το GDPR , end-to-end κρυπτογράφηση δεδομένων και μια ασφαλή και αξιόπιστη υποδομή cloud εταιρικού επιπέδου.

Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα της Imou περιλαμβάνει λύσεις για εσωτερικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους, PoE και IoT, σχεδιασμένες για απρόσκοπτη ενσωμάτωση. Αυτές οι συσκευές τροφοδοτούνται από προηγμένη ανίχνευση AI, ικανή να αναγνωρίζει ανθρώπους, κίνηση, κατοικίδια και οχήματα, προσφέροντας ταυτόχρονα ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο. Το σύνολο του οικοσυστήματος ελέγχεται εύκολα μέσω της εφαρμογής IMOU Life —η οποία είναι διαθέσιμη σε Android, iOS,Windows και πλέον και στις τηλεοράσεις — επιτρέποντας τη ζωντανή προβολή πολλαπλών καμερών , την αυτοματοποίηση έξυπνων σεναρίων και την κοινή χρήση του σπιτιού.

Η Imou ανακοίνωσε μια επερχόμενη σειρά έξυπνων λύσεων με τεχνολογία AI, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες. Τα νέα προϊόντα περιλαμβάνουν:

Σύστημα Εισόδου (Door Entrance): Ένα έξυπνο σύστημα θυροτηλεόρασης με οθόνη για ενισχυμένη ασφάλεια και εύκολη πρόσβαση.

Smart Hub AI: Ένα κεντρικό hub με τεχνολογία AI, σχεδιασμένο για την απρόσκοπτη διαχείριση έξυπνων συσκευών και την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων.

Κάμερες Μπαταρίας Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου: Ασύρματες κάμερες μπαταρίας για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που παρέχουν προστασία 24/7.

IoT Ανιχνευτής Καπνού: Ένας έξυπνος ανιχνευτής καπνού που παρέχει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για ενισχυμένη πυρασφάλεια.

Η imou επεκτείνει το οικοσύστημα έξυπνης ασφάλειας της με την είσοδό της στην κατηγορία λύσεων ελέγχου εισόδου, παρουσιάζοντας δύο νέα προϊόντα: το VD1, ένα ασύρματο βιντεο-ματάκι πόρτας με κάμερα 5MP και οθόνη 4,3 ιντσών, και το VDP7, ένα προηγμένο σύστημα θυροτηλεόρασης με κάμερα 5MP και οθόνη αφής 7 ιντσών. Και οι δύο συσκευές προσφέρουν λειτουργίες όπως ανίχνευση ανθρώπων, αμφίδρομη επικοινωνία, απομακρυσμένη διαχείριση μέσω της εφαρμογής IMOU και συμβατότητα με Alexa και Google Assistant. Με τα νέα αυτά προϊόντα, η imou ενισχύει τη δέσμευσή της να προσφέρει έξυπνες, αξιόπιστες και εύχρηστες λύσεις ασφαλείας για σύγχρονα σπίτια και μικρές επιχειρήσεις.

«Η ασφάλεια της εισόδου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό μέρος της εμπειρίας του συνδεδεμένου σπιτιού», δήλωσε ο Andrea Battaglia, Country Manager της imou για την Ελλάδα. «Με τα VD1 και VDP7, η IMOU συνδυάζει έξυπνη τεχνολογία, ευκολία χρήσης και κομψό σχεδιασμό, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο και αίσθημα ασφάλειας ήδη από το πρώτο σημείο επαφής με το σπίτι τους. Η εστίασή μας είναι στην απλότητα, την προσιτότητα και την αξιοπιστία. Χτίζοντας ένα ισχυρό τοπικό οικοσύστημα, στοχεύουμε στο να παρέχουμε μεγαλύτερο έλεγχο και ψυχική ηρεμία οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.»

«Στην Oktabit επιδιώκουμε πάντα να προτείνουμε στους συνεργάτες μας προϊόντα που συνδυάζουν την κορυφαία τεχνολογία με την ανταγωνιστική τιμή. Η imou το επιτυγχάνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο», επεσήμανε η κα Κωνσταντίνα Τσαούση, Εμπορική Διευθύντρια της Oktabit. «Πιστεύουμε ότι οι λύσεις έξυπνης ασφάλειας της imou ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας που ξεκίνησε το 2025 και είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε δυναμικά το κοινό μας όραμα για ασφαλέστερα και πιο έξυπνα σπίτια».