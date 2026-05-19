Ανάμεσα στις πόλεις Zalaegerszeg και Zalaszentiván, στη δυτική Ουγγαρία, υπάρχει ένας κυκλικός κόμβος που έχει καταφέρει να γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους. Και όχι άδικα. Βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση ενός άδειου χωραφιού, χωρίς να οδηγεί πουθενά, χωρίς να συνδέεται με δρόμο και χωρίς να εξυπηρετεί ούτε ένα αυτοκίνητο. Από ψηλά θυμίζει σκηνικό από σατιρική ταινία ή κάποιο αρχιτεκτονικό λάθος που κανείς δεν πρόλαβε να διορθώσει. Κι όμως, πίσω από αυτή την αλλόκοτη εικόνα κρύβεται μια ιστορία γεμάτη φιλόδοξες εξαγγελίες και έργα που έμειναν στη μέση.

Το μεγαλεπήβολο σχέδιο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Όταν το project παρουσιάστηκε το 2021, όλα έμοιαζαν απολύτως λογικά. Ο κυκλικός κόμβος θα αποτελούσε μέρος ενός μεγάλου σχεδίου μεταφορών, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία κέντρου logistics και σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της Metrans στην περιοχή.

Η ιδέα ήταν στρατηγική. Εμπορεύματα που θα έφταναν σιδηροδρομικά από την Αδριατική θα μπορούσαν να διακινούνται πιο γρήγορα προς χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Σλοβακία, η Τσεχία και η Πολωνία, χωρίς να περνούν από τη Βουδαπέστη. Ένα σχέδιο που, στα χαρτιά τουλάχιστον, έδειχνε φιλόδοξο και οικονομικά σημαντικό.

Τότε, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Péter Szijjártó, είχε παρουσιάσει επίσημα το έργο, ενώ ο δήμος κινήθηκε γρήγορα για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τις απαραίτητες οδικές υποδομές.

Ο κόμβος έγινε… αλλά μέχρι εκεί

Κάπου εκεί όμως, η ιστορία άρχισε να ξεφεύγει. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια εγκρίθηκαν και περίπου 1,25 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του δρόμου και του κυκλικού κόμβου. Μόνο που το βασικό έργο, δηλαδή ο σταθμός logistics, δεν ξεκίνησε ποτέ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, για να μπορέσει ο σταθμός της Metrans να λειτουργήσει κανονικά, απαιτείται και μια νέα σιδηροδρομική γραμμή που θα περνά από την περιοχή. Μέχρι σήμερα όμως, το έργο αυτό παραμένει κολλημένο στη διαδικασία των διαγωνισμών και των δημοσίων συμβάσεων, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπουν πραγματικά οι μπουλντόζες.

Ακόμη κι αν επιλεγεί σύντομα ανάδοχος, η κατασκευή της γραμμής υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί πάνω από δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Με απλά λόγια, στην καλύτερη περίπτωση ο σιδηρόδρομος δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από το 2029.

Ένας κυκλικός κόμβος που έγινε viral

Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν σουρεαλιστικό. Ένας ολοκαίνουριος κυκλικός κόμβος, άψογος κατασκευαστικά, περιμένει εδώ και χρόνια να συνδεθεί με έναν δρόμο και ένα έργο που παραμένουν στα χαρτιά. Και όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο μετατρέπεται σε σύμβολο των έργων που ανακοινώνονται με τυμπανοκρουσίες αλλά μένουν ημιτελή.