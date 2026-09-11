Η επιστροφή στο σχολείο σηματοδοτεί κάθε χρόνο μια νέα αρχή. Ξυπνητήρι, πρωινό, σχολική τσάντα, διάβασμα και σταδιακά η καθημερινότητα των παιδιών αποκτά ξανά ρυθμό. Μαζί με το σχολικό πρόγραμμα, όμως, είναι η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψουν στη θέση τους και οι μικρές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά, όπως η σωστή στοματική φροντίδα.

Το Jordan γνωρίζει ότι οι ανάγκες των παιδιών αλλάζουν καθώς μεγαλώνουν. Για αυτό έχει σχεδιάσει τις παιδικές οδοντόβουρτσες Step 0–2, Step 3–5 και Step 6–9, ώστε κάθε ηλικιακό στάδιο να έχει την οδοντόβουρτσα που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες. Από το πρώτο δοντάκι μέχρι τα πρώτα σχολικά χρόνια, ο εργονομικός σχεδιασμός, οι μαλακές τρίχες και τα χαρακτηριστικά κάθε οδοντόβουρτσας βοηθούν το παιδί να εξοικειωθεί σταδιακά με το σωστό βούρτσισμα και να το εντάξει στην καθημερινότητά του.

Τη ρουτίνα συμπληρώνουν οι παιδικές οδοντόκρεμες Jordan Kids Pump, ειδικά σχεδιασμένες για διαφορετικές ηλικίες. Η οδοντόκρεμα Jordan Kids Pump 0–5 περιέχει 500 ppm φθορίου και διαθέτει ήπια σύνθεση, ενώ η οδοντόκρεμα Jordan Kids Pump 6–12 περιέχει 1450 ppm φθορίου και 98% συστατικά φυτικής προέλευσης. Χάρη στη δοσομετρημένη αντλία, η χρήση γίνεται εύκολη και βοηθά στον έλεγχο της σωστής ποσότητας οδοντόκρεμας.

Έτσι, το πρωινό και βραδινό βούρτσισμα μπορεί να αποκτήσει τη δική του σταθερή θέση στο πρόγραμμα, όπως ακριβώς το πρωινό πριν από το σχολείο ή η προετοιμασία της τσάντας για την επόμενη ημέρα. Γιατί οι σωστές συνήθειες στοματικής φροντίδας χτίζονται από μικρή ηλικία και η επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα είναι μια καλή αφορμή για ένα μικρό oral care reset. Με το Jordan, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τη σωστή ρουτίνα και πολλά υγιή χαμόγελα.