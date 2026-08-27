Η επιστροφή στο σχολείο σημαίνει νέα αρχή, νέο πρόγραμμα και φυσικά νέα καθημερινά looks. Τα καλοκαιρινά ρούχα μπαίνουν σιγά σιγά στην άκρη και η παιδική γκαρνταρόμπα γεμίζει με πιο φθινοπωρινά κομμάτια, άνετα ρούχα και χρώματα που φτιάχνουν τη διάθεση. Η M&S υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά με επιλογές για αγόρια και κορίτσια που συνδυάζουν άνεση και στιλ. Ροζ, πράσινο, μπλε και γήινες αποχρώσεις εμφανίζονται σε ρούχα με prints, σχέδια και πιο sporty λεπτομέρειες.

Άνετα ρούχα για κάθε μέρα

Τα T-shirts και τα sweatshirts είναι από τα κομμάτια που φοριούνται εύκολα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Συνδυάζονται με jeans, χαλαρά παντελόνια και matching sets, ώστε το καθημερινό ντύσιμο να γίνεται πιο απλό. Στη συλλογή υπάρχουν floral σχέδια, χαρούμενες εικονογραφήσεις και αγαπημένοι χαρακτήρες που δίνουν περισσότερο χρώμα στα παιδικά outfits.

Τα πρώτα πανωφόρια του φθινοπώρου

Όσο ο καιρός αρχίζει να αλλάζει, τα jackets επιστρέφουν στην καθημερινότητα. Η συλλογή περιλαμβάνει fleece, quilted και padded jackets, αλλά και καρό σχέδια σε διαφορετικές αποχρώσεις. Ροζ, floral αλλά και πράσινες και μπλε επιλογές μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με τα υπόλοιπα ρούχα της ημέρας.

Οι τσάντες που ολοκληρώνουν το Back to School

Η σχολική τσάντα είναι φυσικά από τα βασικά κομμάτια της επιστροφής στο σχολείο. Ανάμεσα στις επιλογές της M&S υπάρχουν backpacks και lunch bags με Disney χαρακτήρες, αλλά και McLaren Racing backpack για τα παιδιά που αγαπούν το motorsport.

Υπάρχουν ακόμη μικρά αξεσουάρ, όπως πολύχρωμα κολιέ και charms, που μπορούν να δώσουν μια πιο παιχνιδιάρικη πινελιά στο καθημερινό look.

Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκινά

Το Back to School δεν είναι μόνο η πρώτη μέρα στο σχολείο, αλλά η επιστροφή στους φίλους, οι νέες δραστηριότητες, οι απογευματινές βόλτες και ένα πρόγραμμα που ξεκινά ξανά από την αρχή. Με άνετα ρούχα, χρώμα και επιλογές που μπορούν να φορεθούν εύκολα κάθε μέρα, η νέα συλλογή της M&S δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη νέα σεζόν με το δικό τους στιλ.