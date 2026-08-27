Το NYX Hotel Thessaloniki γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και επιστρέφει στην Πλατεία Εμπορίου με το NYX AND THE CITY II, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, παραμονή της έναρξης της 90ής ΔΕΘ.

Έναν χρόνο μετά την άφιξη του NYX Hotel Thessaloniki στην πόλη, το ξενοδοχείο γιορτάζει την πρώτη του επέτειο με την επιστροφή του NYX AND THE CITY, του urban street party που έφερε τη χαρακτηριστική ενέργεια του NYX στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 19:00, η Πλατεία Εμπορίου μεταμορφώνεται ξανά σε μια μεγάλη μουσική σκηνή. Στην έναρξη μιας από τις πιο ζωντανές περιόδους της πόλης, με αφορμή και την έναρξη της ΔΕΘ, το NYX AND THE CITY II δίνει το σύνθημα για ένα urban event που ενώνει τη μουσική, τη δημιουργικότητα και την ενέργεια της πόλης κάτω από το σύνθημα «One Beat. One Tradition».

Στα decks ανεβαίνουν έξι εκπρόσωποι της τοπικής ηλεκτρονικής σκηνής, δημιουργώντας έναν συνεχή μουσικό διάλογο που θα κρατήσει το κοινό στο επίκεντρο της NYX εμπειρίας. Συγκεκριμένα, η βραδιά θα πλαισιωθεί από τα sets των JHOJHO b2b NICO REPITS, D.ART b2b TALL F και MAGOO b2b ZAN, οι οποίοι θα διαμορφώσουν τον παλμό της γιορτής.

Η NYX εμπειρία δεν σταματά εκεί, καθώς η βραδιά υπόσχεται μια immersive εμπειρία με εντυπωσιακά lighting και LED visual installations, 360° Video Booth, ενώ θα υπάρχουν επίσης εκπλήξεις, giveaways και κεράσματα για όσους βρεθούν στην Πλατεία Εμπορίου.

Μαζί με το NYX Hotel Thessaloniki, η Imperial Brands Hellas και η UNICARE CHEMICALS LTD δίνουν το δικό της δυναμικό «παρών» στη διοργάνωση της βραδιάς, ενώ το NYX AND THE CITY II έχει την υποστήριξη των εταιρειών KLEEMANN, DARDOUMAS GROUP, EPACRON ARCHITECTS, KYANA, ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΙΣΟ, ΝΤΑΝΤΟΣ ΠΟΤΑ, DON.

Μια βραδιά με δυνατή μουσική, urban ενέργεια και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του NYX, ανοιχτή σε όλους όσοι θέλουν να γίνουν μέρος της.

NYX AND THE CITY II | Street Party Πλατεία Εμπορίου, Θεσσαλονίκη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 19:00