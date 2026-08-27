Αν αγαπάς το ρυζόγαλο, αυτή η διαφορετική εκδοχή του θα σε ενθουσιάσει. Το ρύζι ψήνεται στον φούρνο μαζί με αυγά, βανίλια και άρωμα λεμονιού, δημιουργώντας ένα αφράτο γλυκό που θυμίζει κέικ. Η ζεστή σάλτσα βατόμουρου προσθέτει φρουτώδη γεύση και μια όμορφη γυαλιστερή όψη.

Υλικά

150 γρ. ρύζι αρμπόριο

700 ml πλήρες γάλα

¼ κουταλάκι του γλυκού ψιλό θαλασσινό αλάτι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

2 κουταλάκια του γλυκού χυμό λεμονιού

75 γρ. μαλακό ανάλατο βούτυρο

Λίγο επιπλέον βούτυρο για τη φόρμα

3 μεγάλα αυγά ελευθέρας βοσκής, χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια

75 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Μοσχοκάρυδο για το σερβίρισμα

Για τη σάλτσα

200 γρ. μαρμελάδα βατόμουρο χωρίς σπόρους

2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού

Λίγο λικέρ βατόμουρου, όπως Chambord, προαιρετικά

Εκτέλεση

Βάζουμε το ρύζι, το γάλα και το αλάτι σε μια κατσαρόλα με χοντρό πάτο. Προσθέτουμε το ξύσμα του λεμονιού και τοποθετούμε την κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά.

Ανακατεύουμε τακτικά και ζεσταίνουμε το μείγμα μέχρι να φτάσει λίγο πριν από το σημείο βρασμού. Χαμηλώνουμε αμέσως τη φωτιά και μαγειρεύουμε για περίπου 30 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα.

Το ρύζι πρέπει να μαλακώσει και να απορροφήσει σχεδόν όλο το γάλα. Προσέχουμε να μη βράσει έντονα το γάλα και να μην κολλήσει το ρύζι στον πάτο της κατσαρόλας.

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει εντελώς.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο μπολ και το αφήνουμε να κρυώσει για περίπου 1 ώρα.

Προετοιμάζουμε το μείγμα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160 βαθμούς στις αντιστάσεις ή στους 140 βαθμούς στον αέρα. Βουτυρώνουμε καλά μια αποσπώμενη φόρμα διαμέτρου 20 εκατοστών.

Χτυπάμε τα ασπράδια σε ένα καθαρό μπολ, χωρίς ίχνη λίπους, μέχρι να δημιουργηθεί σφιχτή μαρέγκα. Την αφήνουμε προσωρινά στην άκρη.

Σε διαφορετικό μπολ χτυπάμε τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη, μέχρι το μείγμα να γίνει ανοιχτόχρωμο και αφράτο.

Προσθέτουμε τη βανίλια και 2 κουταλάκια του γλυκού χυμό από το λεμόνι. Ρίχνουμε σταδιακά το μείγμα των κρόκων μέσα στο κρύο ρύζι και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενσωματωθεί.

Προσθέτουμε μία μεγάλη κουταλιά από τη μαρέγκα στο μείγμα και ανακατεύουμε πιο ζωηρά, ώστε να γίνει πιο ανάλαφρο.

Στη συνέχεια προσθέτουμε την υπόλοιπη μαρέγκα σε τρεις δόσεις. Ανακατεύουμε κάθε φορά με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, ώστε να μη χάσει το μείγμα τον όγκο του.

Αδειάζουμε προσεκτικά το μείγμα στη βουτυρωμένη φόρμα και ισιώνουμε ελαφρά την επιφάνεια.

Τρίβουμε από πάνω αρκετό μοσχοκάρυδο και ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά. Το γλυκό είναι έτοιμο όταν η επιφάνειά του έχει σταθεροποιηθεί πλήρως και το κέντρο δεν κουνιέται.

Η σάλτσα βατόμουρου

Αφήνουμε το γλυκό μέσα στη φόρμα, πάνω σε σχάρα, για περίπου 1 ώρα, μέχρι να γίνει ελαφρώς χλιαρό.

Περνάμε μια μικρή σπάτουλα ή ένα λεπτό μαχαίρι γύρω από τα τοιχώματα της φόρμας. Ανοίγουμε προσεκτικά το στεφάνι και μεταφέρουμε το γλυκό, μαζί με τη βάση του, σε μια επίπεδη πιατέλα.

Για τη σάλτσα, βάζουμε τη μαρμελάδα βατόμουρο, τον χυμό λεμονιού και το λικέρ, εφόσον το χρησιμοποιήσουμε, σε ένα μικρό κατσαρολάκι.

Ζεσταίνουμε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας μέχρι να γίνει λείο και ρευστό.

Κόβουμε το γλυκό σε κομμάτια και περιχύνουμε κάθε μερίδα με λίγη από τη ζεστή σάλτσα βατόμουρου.

Καλή απόλαυση!