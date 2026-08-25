Μια πλούσια και χορταστική συνταγή με ζυμαρικά, τόνο και βελούδινη τυρένια σάλτσα. Η τραγανή κρούστα από φρυγανιά και οι αντζούγιες στην επιφάνεια χαρίζουν έντονη γεύση και κάνουν το πιάτο ιδανικό για ένα εύκολο οικογενειακό γεύμα.

Υλικά

30 γρ. ανάλατο βούτυρο

½ κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου κάραγου

30 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

500 ml πλήρες γάλα

100 γρ. τυρί κρέμα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

½ κρεμμύδι, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

130 γρ. τόνο κονσέρβας, στραγγισμένο και κομματιασμένο

160 γρ. ζυμαρικά, όπως κοφτό μακαρονάκι, πένες ή βίδες, βρασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας

60 με 80 γρ. τριμμένη φρυγανιά

6 με 8 φιλέτα αντζούγιας, κομμένα κατά μήκος στη μέση

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις ή στους 180 βαθμούς στον αέρα.

Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Μόλις αρχίσει να αφρίζει, προσθέτουμε τους σπόρους κάραγου και τους σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.

Ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά με σύρμα, μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία πάστα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα για ακόμη 3 με 4 λεπτά, ώστε να ψηθεί το αλεύρι.

Προσθέτουμε 125 ml από το γάλα και ανακατεύουμε δυνατά, μέχρι να ενσωματωθεί και να γίνει το μείγμα λείο. Μόλις αρχίσει να βράζει, προσθέτουμε ακόμη 125 ml γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Ρίχνουμε σταδιακά και το υπόλοιπο γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς. Σιγοβράζουμε τη σάλτσα μέχρι να γίνει λεία και αρκετά πηχτή ώστε να καλύπτει το πίσω μέρος ενός κουταλιού.

Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και προσθέτουμε το τυρί κρέμα. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και αλατοπιπερώνουμε προσεκτικά, καθώς οι αντζούγιες που θα προστεθούν αργότερα είναι ήδη αρκετά αλμυρές.

Προσθέτουμε στη σάλτσα το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τον τόνο και τα βρασμένα ζυμαρικά. Ανακατεύουμε καλά, ώστε όλα τα υλικά να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα πυρίμαχο σκεύος. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με την τριμμένη φρυγανιά και τοποθετούμε από πάνω τα φιλέτα αντζούγιας.

Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει η φρυγανιά χρυσαφένιο χρώμα και να αρχίσει η σάλτσα να κοχλάζει στις άκρες.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το σερβίρουμε, ώστε να δέσει καλύτερα η σάλτσα.

Καλή απόλαυση!