Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, σε ηλικία 57 ετών, μετά τη μεγάλη περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία του από τον Μάρτιο του 2024. Ο γνωστός τραγουδιστής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το τηλεοπτικό σόου «J2US». Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον ίδιο και την οικογένειά του, με τον Δημήτρη Κόκοτα να παραμένει στο νοσοκομείο για περισσότερο από δύο χρόνια.

Η ημέρα που άλλαξε η ζωή του

Ήταν 28 Μαρτίου 2024 όταν ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US». Μεταφέρθηκε άμεσα στο «Γ. Γεννηματάς» και οι γιατροί έδωσαν από την πρώτη στιγμή μάχη για την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασής του. Τους μήνες που ακολούθησαν, η οικογένειά του παρέμενε διαρκώς στο πλευρό του. Κατά καιρούς, τόσο η σύζυγός του Κατερίνα όσο και η αδελφή του μιλούσαν δημόσια για την κατάσταση της υγείας του, χωρίς να κρύβουν τη δυσκολία της μακράς νοσηλείας. Τον Απρίλιο του 2026, η αδελφή του είχε δηλώσει ότι η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ουσιαστικά ίδια, ενώ είχε αναφερθεί και στη διαρκή παρουσία της συζύγου του στο πλευρό του.

Ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα που ακολούθησε τον δικό του δρόμο στη μουσική

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1968 στην Αθήνα και ήταν γιος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022. Παρότι μεγάλωσε δίπλα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, δημιούργησε τη δική του πορεία στη μουσική σκηνή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, ο Πασχάλης Τερζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα και η Λίτσα Γιαγκούση. Ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του υπήρξε και η συνεργασία του με τον Φοίβο, ενώ τη δεκαετία του 1990 γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έγινε ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής ποπ και λαϊκής σκηνής.

Η προσωπική του ζωή

Στην προσωπική του ζωή, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δημιουργήσει οικογένεια με τη σύζυγό του, Κατερίνα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο και το 2011 απέκτησαν την κόρη τους, Ριάνα. Η οικογένειά του στάθηκε δίπλα του καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμηνης και εξαιρετικά δύσκολης περιπέτειας της υγείας του. Ο θάνατός του κλείνει με τον πιο θλιβερό τρόπο μια μάχη που κράτησε περισσότερο από δύο χρόνια και βυθίζει στο πένθος την οικογένειά του, τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του και όσους τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του.