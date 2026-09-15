Το efood, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Love Delivered», συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία του με το Make-A-Wish Ελλάδος, με στόχο να συμβάλει στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Με αφορμή τον Χρυσό Σεπτέμβρη, τον μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας, το efood καλεί και φέτος τους χρήστες της πλατφόρμας να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας. Μέσα από ειδικό banner στην αρχική σελίδα του efood ή με την προσθήκη 1€ κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, μπορούν να προσφέρουν το ποσό που επιθυμούν και να στηρίξουν το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος.

Η περσινή συνεργασία απέδειξε πως ακόμη και μια μικρή πράξη μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο, καθώς χάρη στη συμμετοχή των χρηστών του efood εκπληρώθηκε μία παιδική ευχή. Φέτος, το efood και το Make-A-Wish Ελλάδος επιστρέφουν με τον ίδιο στόχο, θέλοντας να κάνουμε τη διαφορά για ακόμη περισσότερα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το Make-A-Wish Ελλάδος εκπληρώνει ευχές παιδιών ηλικίας 3–17 ετών με σοβαρές ασθένειες, προσφέροντας δύναμη, χαρά και ελπίδα στα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Γιατί μια ευχή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος του θεραπευτικού ταξιδιού ενός παιδιού, δίνοντάς του δύναμη να συνεχίσει να ονειρεύεται και να κοιτάζει μπροστά.

Με τη συνέχιση της συνεργασίας, το efood ενισχύει τη δέσμευσή του για ουσιαστική κοινωνική προσφορά και, μέσα από το «Love Delivered», συνεχίζει να αξιοποιεί τη δύναμη της κοινότητάς του για να στηρίζει ανθρώπους και οργανισμούς που κάνουν τη διαφορά.