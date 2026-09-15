Τον ρόλο του YouTube στη μάθηση και τη διαμόρφωση πιο υγιών ψηφιακών συνηθειών ανέδειξε η εκδήλωση της πλατφόρμας στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία περιλάμβανε διαδικτυακή συζήτηση με τον Dr. Garth Graham, Επικεφαλής Δημόσιας Υγείας του YouTube. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα σε παιδιά και εφήβους, καθώς και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι γονείς για μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη ψηφιακή εμπειρία.

Εργαλεία για οικογένειες και ψηφιακή ευημερία

Παράλληλα με τον ρόλο του στη μάθηση, το YouTube συνεχίζει να εξελίσσει εργαλεία και λειτουργίες που υποστηρίζουν παιδιά και εφήβους και προσφέρουν στους γονείς περισσότερες δυνατότητες καθοδήγησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Χρονικά όρια στα Shorts , με δυνατότητα καθορισμού ημερήσιου χρόνου προβολής ακόμη και στα μηδέν λεπτά.

, με δυνατότητα καθορισμού ημερήσιου χρόνου προβολής ακόμη και στα μηδέν λεπτά. Υπενθυμίσεις «Ώρα για ύπνο» και «Κάντε ένα διάλειμμα» , που μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ισορροπημένη χρήση της πλατφόρμας.

, που μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ισορροπημένη χρήση της πλατφόρμας. Εποπτευόμενοι λογαριασμοί, με ρυθμίσεις και επιλογές προσαρμοσμένες στην ηλικία και στις ανάγκες του παιδιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την Ελλάδα, το 81% των γονέων που χρησιμοποιούν εποπτευόμενους λογαριασμούς συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που παρακολουθεί το παιδί τους είναι κατάλληλο για την ηλικία του. Παράλληλα, το 75% των γονέων δηλώνει ότι τα εργαλεία αυτά τους προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά ότι το παιδί τους βρίσκεται σε ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον.

Η καθημερινή επικοινωνία στην οικογένεια παραμένει ουσιαστική

Μαζί με τα διαθέσιμα εργαλεία, σημαντικό ρόλο παίζει η καθημερινή επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Η ανοιχτή συζήτηση για το περιεχόμενο που βλέπουν τα παιδιά, η κοινή παρακολούθηση και η συμφωνία σε κανόνες και όρια μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση πιο υγιών ψηφιακών συνηθειών.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: την ανοιχτή επικοινωνία και την κοινή παρακολούθηση περιεχομένου, τη συμφωνία σε κανόνες και όρια και την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων για την εφαρμογή τους στην πράξη.

Ο ρόλος του YouTube στη μάθηση και την ανακάλυψη

Η μάθηση αποτελεί σημαντικό μέρος του τρόπου με τον οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν το YouTube. Τα στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν ότι:

Το 74% των εφήβων στην Ελλάδα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το YouTube για να μάθει κάτι καινούργιο που σχετίζεται με το σχολείο (Livity, 2025).

δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το YouTube για να μάθει κάτι καινούργιο που σχετίζεται με το σχολείο (Livity, 2025). Το 78% των γονέων αναφέρει ότι το παιδί του έχει χρησιμοποιήσει το YouTube για να εξερευνήσει θέματα που το ενδιαφέρουν και δεν καλύπτονται από το σχολικό πρόγραμμα (Public First, 2026).

αναφέρει ότι το παιδί του έχει χρησιμοποιήσει το YouTube για να εξερευνήσει θέματα που το ενδιαφέρουν και δεν καλύπτονται από το σχολικό πρόγραμμα (Public First, 2026). Το 80% των γονέων θεωρεί ότι τα βίντεο από εκπαιδευτικούς δημιουργούς αποτελούν μια εύκολα προσβάσιμη πηγή γνώσης (Public First, 2026).

θεωρεί ότι τα βίντεο από εκπαιδευτικούς δημιουργούς αποτελούν μια εύκολα προσβάσιμη πηγή γνώσης (Public First, 2026). Το 86% των γονέων πιστεύει ότι το YouTube αυξάνει τις πιθανότητες το παιδί τους να μάθει νέα πράγματα πέρα από τις σχολικές δραστηριότητες (Public First, 2026).

Πρακτικές συμβουλές για όλη την οικογένεια

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, το YouTube διαθέτει βίντεο προς χρήση, στο οποίο ο Dr. Garth Graham καταρρίπτει τρεις συχνούς μύθους γύρω από τα παιδιά, την τεχνολογία και την ψηφιακή ευημερία.

Επιπλέον, στο βίντεο «Συμβουλές για τον χρόνο οθόνης με τον Dr. Garth», ο ίδιος εμφανίζεται μαζί με την Πέππα το Γουρουνάκι και μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για πιο υγιείς ψηφιακές συνήθειες για όλη την οικογένεια.