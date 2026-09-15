Η Celestino, ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά fashion brands, συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου της και ανοίγει ένα νέο κατάστημα στην Αθήνα, φέρνοντας τη μόδα και τις νέες τάσεις ακόμη πιο κοντά στο κοινό της.

Από τις 14 Σεπτεμβρίου, το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29 υποδέχεται το κοινό σε έναν χώρο αφιερωμένο στη σύγχρονη μόδα, τις νέες τάσεις και το ξεχωριστό στυλ της Celestino.

Με έμφαση στη σύγχρονη γυναικεία μόδα, τις τάσεις της κάθε σεζόν και τις επιλογές που ανταποκρίνονται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας, η Celestino συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει την παρουσία της, δημιουργώντας περισσότερα σημεία επαφής με τις γυναίκες.

Με αφορμή το opening, η Celestino προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά το νέο της κατάστημα, να ανακαλύψει τις νέες συλλογές και να εμπνευστεί από τα looks της νέας σεζόν.

Νέο κατάστημα Celestino

Λεωφόρος Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29, Ζωγράφου Opening: 14 Σεπτεμβρίου