Δεν χρειάζεσαι αυλή, κήπο ή εξοχικό για να έχεις φρέσκο βασιλικό, δυόσμο και ρίγανη λίγα βήματα μακριά από την κουζίνα σου. Ακόμη και ένα μικρό μπαλκόνι μπορεί να μετατραπεί σε έναν πρακτικό μικρό κήπο με μυρωδικά, αρκεί να ξεκινήσεις σωστά.

Και ίσως αυτό είναι το καλύτερο με τα αρωματικά φυτά. Δεν απαιτούν τεράστιο χώρο ούτε ιδιαίτερες γνώσεις κηπουρικής. Με λίγο ήλιο, το κατάλληλο χώμα και σωστό πότισμα μπορούν να σου χαρίζουν φρέσκα φύλλα για τις σαλάτες, τις σάλτσες και τα καλοκαιρινά φαγητά σου για μεγάλο διάστημα. Αντί λοιπόν να ανοίγεις κάθε φορά ένα σακουλάκι με δυόσμο που έχει ήδη αρχίσει να μαραίνεται, μπορείς να βγαίνεις στο μπαλκόνι και να κόβεις ακριβώς όσο χρειάζεσαι.

Πρώτα κοίτα πόσο ήλιο βλέπει το μπαλκόνι σου

Το πρώτο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να διαλέξεις φυτά μόνο επειδή σου αρέσουν. Πριν αγοράσεις τις πρώτες γλάστρες, παρατήρησε για μία ημέρα πόσες ώρες φωτίζει ο ήλιος το σημείο όπου σκοπεύεις να τις τοποθετήσεις. Κάθε μυρωδικό έχει διαφορετικές ανάγκες και ο προσανατολισμός του μπαλκονιού σου παίζει σημαντικό ρόλο.

Ο βασιλικός, η ρίγανη, το θυμάρι και το δεντρολίβανο αγαπούν τον ήλιο και χρειάζονται αρκετές ώρες φωτός μέσα στην ημέρα. Ένα φωτεινό μπαλκόνι, ειδικά με νότιο προσανατολισμό, τους ταιριάζει περισσότερο.

Αν αντίθετα ο χώρος σου είναι πιο σκιερός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις την ιδέα. Ο δυόσμος, ο μαϊντανός και ο άνηθος μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα σε συνθήκες με λιγότερη άμεση ηλιοφάνεια.

Για αρχή, κράτησε τα πράγματα απλά. Διάλεξε δύο ή τρία μυρωδικά που χρησιμοποιείς πραγματικά στη μαγειρική σου. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να γεμίσεις το μπαλκόνι με φυτά που τελικά δεν θα ξέρεις πώς να αξιοποιήσεις.

Η σωστή γλάστρα είναι πιο σημαντική απ’ όσο νομίζεις

Το πότισμα δεν είναι πάντα σωτήριο. Στην πραγματικότητα, το υπερβολικό νερό μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ένα ξεχασμένο πότισμα.

Οι ρίζες χρειάζονται καλή αποστράγγιση, επομένως οι γλάστρες πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τρύπες στη βάση τους ώστε να απομακρύνεται το νερό. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις στον πάτο λίγη κροκάλα ή διογκωμένη άργιλο. Το μέγεθος έχει επίσης σημασία. Ένα δοχείο με βάθος περίπου είκοσι εκατοστά δίνει στις ρίζες περισσότερο χώρο για να αναπτυχθούν, αντί να τις περιορίζει σε μια μικρή γλάστρα.

Όσο για το χώμα, προτίμησε ένα ελαφρύ μείγμα που στραγγίζει εύκολα. Λίγο κομπόστ ή περλίτης μπορεί να βοηθήσει, ενώ το πολύ βαρύ χώμα συγκρατεί περισσότερο νερό και συμπιέζεται εύκολα. Και στο πότισμα δεν χρειάζεται να κυκλοφορείς με ημερολόγιο.

Βύθισε το δάχτυλό σου περίπου δύο εκατοστά μέσα στο χώμα. Αν το αισθάνεσαι στεγνό, το φυτό χρειάζεται νερό. Αν παραμένει υγρό, άφησέ το λίγο ακόμη. Το ίδιο το χώμα είναι συχνά καλύτερος οδηγός από ένα αυστηρό πρόγραμμα.

Μην φοβάσαι να κόβεις τα μυρωδικά σου

Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο, αλλά το συχνό κόψιμο βοηθά πολλά μυρωδικά να γίνουν πιο πυκνά. Στον βασιλικό, για παράδειγμα, είναι χρήσιμο να αφαιρείς συχνά τις κορυφές. Όταν αρχίσουν να εμφανίζονται άνθη, καλό είναι επίσης να τα αφαιρείς, καθώς η ανθοφορία επηρεάζει την ανάπτυξη των φύλλων και μπορεί να αλλάξει τη γεύση τους.

Ιδανικά, μάζευε τα φύλλα τις πρωινές ώρες, όταν η συγκέντρωση των αιθέριων ελαίων είναι μεγαλύτερη και το άρωμά τους πιο έντονο. Χρειάζεται όμως μέτρο. Μην αφαιρείς περισσότερο από περίπου το ένα τρίτο του φυτού κάθε φορά, ώστε να του δώσεις χρόνο να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Μια μικρή ενίσχυση με οργανικό λίπασμα ανά περίπου δύο εβδομάδες μπορεί επίσης να βοηθήσει την ανάπτυξή του, ιδιαίτερα τους μήνες που μεγαλώνει πιο έντονα.

Μερικές γλάστρες μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη σχέση σου με το μπαλκόνι

Το ωραίο με έναν μικρό κήπο μυρωδικών δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι έχεις φρέσκα υλικά για το φαγητό σου. Ξαφνικά αποκτάς έναν ακόμη λόγο να βγαίνεις στο μπαλκόνι. Παρατηρείς αν εμφανίστηκε ένα νέο φύλλο, ακουμπάς το χώμα για να δεις αν χρειάζεται νερό και μαθαίνεις σιγά σιγά να καταλαβαίνεις τι χρειάζεται κάθε φυτό.

Και φυσικά θα κάνεις λάθη. Μπορεί να ποτίσεις περισσότερο απ’ όσο πρέπει. Μπορεί να ξεχάσεις μια γλάστρα για δύο ημέρες. Ίσως κάποιο φυτό τελικά να μη τα καταφέρει. Αυτό όμως αποτελεί μέρος της διαδικασίας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις από την πρώτη ημέρα πώς καλλιεργείται σωστά ένας δυόσμος ή πόσο νερό θέλει ο βασιλικός. Ξεκινάς με λίγα φυτά, τα παρατηρείς και προσαρμόζεσαι.

Και όταν κάποια στιγμή κόψεις το πρώτο φύλλο βασιλικού από τη δική σου γλάστρα και το ρίξεις κατευθείαν στο φαγητό, το μικρό σου μπαλκόνι θα έχει ήδη γίνει κάτι περισσότερο από έναν εξωτερικό χώρο του σπιτιού.