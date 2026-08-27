Το καλοκαίρι όταν η πόλη αδειάζει και τα νησιά γεμίζουν, η αναζήτηση δροσιάς και ηρεμίας γίνεται προτεραιότητα για όλους. Το σπίτι μετατρέπεται σε καταφύγιο χαλάρωσης και αποφόρτισης. Αυτήν την εμπειρία έρχεται για να προσφέρει το LG ARTCOOL MIRROR, μετατρέποντας τον χρόνο στο σπίτι, σε χρόνο αναζωογόνησης, όπως αυτός των καλοκαιρινών διακοπών.

Η κομψή του σχεδίαση σε συνδυασμό με την διακριτική αθόρυβη του λειτουργία συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του κλίματος χωρίς να χάνει την αποδοτικότητα του και να διατηρεί την ηρεμία του σπιτιού. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει την οργανική ροή της ημέρας, χωρίς να αποσπά με θόρυβο την καθημερινότητα και την χαλάρωση. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ζωής στην πόλη, προφυλάσσοντας τον προσωπικό χώρο από περιττούς θορύβους και μεταφέροντας τον μακριά από την ρουτίνα του αστικού πεδίου. [1]Η ήπια ροή του αέρα συμβάλλει σε μια πιο φυσική αίσθηση δροσιάς, χωρίς έντονες ενοχλητικές ριπές, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου επιτρέπει στο σπίτι να διατηρεί την ηρεμία και τη χαλαρωτική του ατμόσφαιρα, δίνοντας ένα διάλειμμα από μία ημέρα στην πόλη και την ζέστη του καλοκαιριού.

Ο συμπιεστής DUAL Inverter καθιστά την απόδοση του κατά 42% καλύτερη από εκείνη του συμβατικού μοντέλου, σε βάθος 4ετίας[2]. Προστατεύει την άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η σταθερότητα των λειτουργιών του σε συνδυασμό με την λειτουργία του εξοικονόμησης ρεύματος φροντίζει πέρα από το σπίτι σας και το περιβάλλον.

Η τεχνολογία του επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο ελέγχου του κλίματος από οπουδήποτε, καθώς η δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi και η απομακρυσμένη διαχείριση μέσω της εφαρμογής ThinQ επιτρέπει στον χρήστη να ετοιμάσει πριν την άφιξή του το καταφύγιο δροσιάς του. [3]Συγχρόνως, η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι λειτουργίες καθαρισμού απομακρύνουν τα βακτηρίδια και συμβάλλουν σε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης εντός και εκτός σπιτιού.[4]

Το LG ARTCOOL Mirror δεν αποτελεί μία ακόμη συσκευή κλιματισμού, αποτελεί το νέο στοιχείο της ηρεμίας και ασφάλειας του σπιτιού, θέτοντας τις τέλειες συνθήκες για δημιουργικότητα, όμορφες στιγμές και ξεκούραση από την ένταση της πόλης. Είναι μία επιλογή για την ανανέωση του urban lifestyle.

Στη ζωή στην πόλη που απαιτεί, τρέχει και παρασέρνει το LG ARTCOOL Mirror είναι η προσθήκη διακριτικής πολυτέλειας και ασφάλειας, φέρεται με τρυφερότητα στον χώρο σας, όπως κι εσείς.

[1] Σύμφωνα με εσωτερική δοκιμή της LG, το κλιματιστικό LG DUAL Inverter εκπέμπει θόρυβο κάτω των 19 dBA. (Μοντέλο – V10API).

[2] Η TUV πιστοποίησε ότι η ψυκτική απόδοση του νέου μοντέλου είναι κατά 42% καλύτερη από εκείνη του συμβατικού μοντέλου, σε βάθος 4ετίας (Συνθήκες δοκιμής: Συνθήκη T3, Νέο μοντέλο: φαρδιές περσίδες I23TTB 14FPI*, Συμβατικό μοντέλο: περσίδες I23TTB 18FPI).

[3] Το LG SmartThinQ μετονομάστηκε σε LG ThinQ.Τα έξυπνα χαρακτηριστικά και το προϊόν φωνητικού βοηθού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο. Απευθυνθείτε στο τοπικό σας κατάστημα ή στην LG για εξυπηρέτηση.Δεν περιλαμβάνεται η έξυπνη συσκευή ηχείου με δυνατότητα φωνητικών εντολών.

[4] Η TÜV Rheinland πιστοποίησε ότι το Plasmaster™Ionizer++ απομακρύνει προσκολλημένα βακτήρια σε ποσοστό έως και 99,9% (χρυσίζων σταφυλόκοκκος, Εσερίχια κόλι και αεριογόνος ψευδομονάδα) σε χώρο δοκιμών 30 m3. Το μοντέλο που υποβλήθηκε στη δοκιμή ήταν το SW09BAJWAN. Δεν πρόκειται για την αποτελεσματικότητα της απομάκρυνσης των βακτηρίων στο κλιματιστικό, η οποία (αποτελεσματικότητα) μπορεί να διαφέρει από τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.