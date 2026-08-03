Ο Αύγουστος του 2026 δεν πρόκειται να είναι ένας συνηθισμένος μήνας διακοπών. Με το πλανητικό σκηνικό να μετατοπίζεται δυναμικά στα ζώδια της φωτιάς και του αέρα, η ατμόσφαιρα μυρίζει ανανέωση αλλά και ένταση. Οι δύο εκλείψεις του μήνα, η ηλιακή στις 12 Αυγούστου στον Λέοντα και η σεληνιακή στις 28 Αυγούστου στους Ιχθύες, υπόσχονται να φέρουν στην επιφάνεια αλήθειες που ίσως κρύβαμε επιμελώς κάτω από την άμμο.

Η ενέργεια της φωτιάς και οι καρμικές συναντήσεις

Για τα ζώδια της φωτιάς, δηλαδή τους Κριούς, τους Λέοντες και τους Τοξότες, ο φετινός Αύγουστος είναι η δική τους στιγμή. Η ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα λειτουργεί σαν ένας κοσμικός προβολέας που φωτίζει την ανάγκη για επιβεβαίωση και έρωτα χωρίς όρους. Οι ελεύθεροι του τριγώνου αυτού θα νιώσουν μια ακαταμάχητη γοητεία, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν γνωριμίες που θα μοιάζουν μοιραίες. Ωστόσο, η αντίθεση Ερμή και Πλούτωνα την ίδια περίοδο προειδοποιεί για παιχνίδια εξουσίας. Ο έρωτας θα είναι παθιασμένος, αλλά απαιτεί ειλικρίνεια και όχι χειριστικές συμπεριφορές για να επιβιώσει.

Τα ζώδια του αέρα σε τροχιά αναζήτησης

Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι βρίσκονται σε μια φάση που η επικοινωνία παίζει τον πρώτο ρόλο. Ο Ζυγός φαίνεται να είναι ο μεγάλος κερδισμένος του καλοκαιριού, με την τύχη να του χαμογελά στις νέες γνωριμίες. Για τους Υδροχόους, η ηλιακή έκλειψη απέναντί τους φέρνει σημαντικές συνειδητοποιήσεις για τις σχέσεις τους. Είναι η στιγμή να αποφασίσουν αν ο άνθρωπος που έχουν δίπλα τους συμβαδίζει με το όραμά τους για το μέλλον. Οι Δίδυμοι, από την άλλη, θα αναζητήσουν την περιπέτεια, αλλά η σεληνιακή έκλειψη στο τέλος του μήνα θα τους αναγκάσει να προσγειωθούν στην πραγματικότητα και να δουν τις ανάγκες του συντρόφου τους πιο σοβαρά.

Συναισθηματική κάθαρση για το νερό και τη γη

Τα ζώδια του νερού και της γης θα βιώσουν έναν πιο εσωτερικό Αύγουστο. Η σεληνιακή έκλειψη στον άξονα Παρθένου και Ιχθύων στις 28 Αυγούστου θα φέρει μια συναισθηματική κορύφωση. Οι Καρκίνοι και οι Σκορπιοί θα κληθούν να θεραπεύσουν παλιά τραύματα για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε πιο υγιείς δεσμούς. Οι Ταύροι και οι Αιγόκεροι θα αναζητήσουν τη σταθερότητα μέσα στην αναταραχή του καλοκαιριού, με τους πρώτους να ευνοούνται ιδιαίτερα στις αρχές του μήνα για σοβαρές αποφάσεις.

Ο φετινός Αύγουστος είναι εδώ για να μας θυμίσει ότι ο έρωτας θέλει θάρρος. Οι πλανητικές όψεις μας σπρώχνουν να αφήσουμε πίσω την παθητικότητα και να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε κάποιες πόρτες οριστικά. Το καλοκαίρι αυτό θα έχει την ένταση μιας ταινίας, αλλά η έκβαση εξαρτάται από το πόσο έτοιμοι είμαστε να μιλήσουμε την αλήθεια μας.