Οι περισσότερες ημέρες ξεκινούν με έναν καφέ στο χέρι, συνεχίζονται με δουλειές παίρνοντας σβάρνα τους δρόμους, με απρόοπτες συναντήσεις και τελειώνουν χωρίς καν να έχεις προλάβει να επιστρέψεις σπίτι. Σε αυτήν ακριβώς την καθημερινότητα έρχεται να προσαρμοστεί η νέα συλλογή Casual Sport της Stradivarius, η οποία συνδυάζει την άνεση με ένα σύγχρονο urban στιλ. Με κεντρικό μήνυμα το «Keep Moving», η συλλογή απευθύνεται σε γυναίκες που βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση και δεν θέλουν να επιλέγουν ανάμεσα σε ένα πρακτικό και ένα προσεγμένο σύνολο. Εδώ, η μόδα δεν προσπαθεί να επιβάλει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ακολουθεί τον ήδη υπάρχοντα ρυθμό και προσαρμόζεται σε αυτόν.

Άνεση που δεν δείχνει πρόχειρη

Η Casual Sport βασίζεται σε χαλαρές γραμμές και ευέλικτα κομμάτια που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Oversized φούτερ, ελαφριά αντιανεμικά, κολάν, αέρινα παντελόνια και tops με διαφορετικές αναλογίες δημιουργούν σύνολα που παραμένουν άνετα, χωρίς να χάνουν τη θηλυκή τους πλευρά.

Η συλλογή παίζει έξυπνα με τις αντιθέσεις. Τα τεχνικά στοιχεία συναντούν αναβαθμισμένα basic σχέδια, ενώ οι πιο αθλητικές γραμμές ισορροπούν με λεπτομέρειες που κάνουν το αποτέλεσμα πιο κομψό. Έτσι, τα ρούχα δεν θυμίζουν απλώς ένα outfit γυμναστηρίου. Μπορούν να σταθούν εξίσου εύκολα σε μια βόλτα στην πόλη, σε μια χαλαρή συνάντηση ή σε μια γεμάτη ημέρα με διαφορετικές υποχρεώσεις.

Μια γκαρνταρόμπα που συνδυάζεται εύκολα

Το μαύρο και το λευκό κυριαρχούν στη χρωματική παλέτα, ενώ το dusty blue και οι ουδέτεροι τόνοι προσθέτουν πιο ήπιες και σύγχρονες πινελιές. Το αποτέλεσμα είναι μια capsule γκαρνταρόμπα που δεν απαιτεί πολλή σκέψη για να λειτουργήσει.

Κάθε κομμάτι μπορεί να φορεθεί μόνο του, αλλά και να ενταχθεί σε ένα πιο ολοκληρωμένο look. Ένα φαρδύ παντελόνι μπορεί να συνδυαστεί με ένα εφαρμοστό top, ένα oversized φούτερ με κολάν, ενώ ένα ελαφρύ αντιανεμικό μπορεί να ολοκληρώσει το σύνολο χωρίς να το βαραίνει. Η λογική της συλλογής παραμένει ξεκάθαρη. Λιγότερη προσπάθεια, περισσότερες δυνατότητες.

Τα αξεσουάρ δίνουν τον τελικό χαρακτήρα

Οι oversized καπιτονέ τσάντες ενισχύουν την πρακτική πλευρά της συλλογής, ενώ τα γυαλιά ηλίου με αναφορές στη δεκαετία του ’90 προσθέτουν μια πιο νοσταλγική αισθητική. Τα sneakers διατηρούν καθαρές γραμμές και δένουν εύκολα με όλα τα looks, από τα πιο αθλητικά μέχρι τα πιο θηλυκά.

Ακόμη και τα ακουστικά εντάσσονται στο styling, σαν ένα φυσικό κομμάτι της καθημερινής εικόνας. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που αποτυπώνει σωστά τη φιλοσοφία της Casual Sport. Η σύγχρονη γυναίκα δεν ντύνεται μόνο για να δείχνει ωραία. Ντύνεται για να κινηθεί, να εργαστεί, να οργανώσει την ημέρα της και να νιώθει άνετα μέσα σε όλα αυτά.

Το στιλ που συμβαδίζει μαζί σου

Η νέα συλλογή της Stradivarius δεν προσπαθεί να μετατρέψει την καθημερινότητα σε πασαρέλα. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι η πραγματική ζωή έχει ένταση, αλλαγές και πολλές διαφορετικές ανάγκες μέσα στην ίδια ημέρα. Με λίγα λόγια, η Casual Sport επενδύει σε ρούχα που ακολουθούν το σώμα και τον ρυθμό της γυναίκας που τα φορά. Άνετα, σύγχρονα και εύκολα στο styling, τα κομμάτια της συλλογής αποδεικνύουν ότι το πρακτικό ντύσιμο δεν χρειάζεται να είναι αδιάφορο. Γιατί, τελικά, το σωστό σύνολο δεν σε περιορίζει. Σε βοηθά να συνεχίζεις.