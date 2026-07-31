Λίγες μέρες μακριά από την καθημερινότητα, γνωστοί και άγνωστοι προορισμοί και αυθόρμητες στιγμές είναι ό,τι χρειάζεται για να χαλαρώσουμε και να διασκεδάσουμε! Αρκεί η βαλίτσα μας, εκτός από ρούχα και μαγιό, να διαθέτει τα Xiaomi gadgets που θα κάνουν τις διακοπές μας πιο εύκολες και πιο συναρπαστικές!

Συγκεντρώστε λοιπόν κι εσείς τον απόλυτο τεχνολογικό οδηγό για καλοκαιρινές αποδράσεις:

Πρώτη στη λίστα, φυσικά, η βαλίτσα Xiaomi Luggage Classic Pro 20″, που συνδυάζει κομψό σχεδιασμό με πρακτικότητα, ώστε να χωρέσει όλα όσα θα χρειαστούμε. Και μόλις η βαλίτσα κλείσει, το Xiaomi Tag αναλαμβάνει να μας χαρίσει την ηρεμία ότι θα γνωρίζουμε πάντα πού βρίσκεται, είτε ταξιδεύουμε με αεροπλάνο είτε με πλοίο. Για όσους ταξιδεύουν οικογενειακώς, το Xiaomi Tag διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία τεσσάρων τεμαχίων, ώστε κανένα πολύτιμο αντικείμενο να μη μένει… εκτός εντοπισμού.

Οι ώρες του ταξιδιού γίνονται ακόμη πιο απολαυστικές με το REDMI Pad 2 9.7, που χάρη στο compact μέγεθός του, χωρά εύκολα στη βαλίτσα και μας ακολουθεί σε κάθε καλοκαιρινή απόδραση, ενώ τα Xiaomi Buds 6 αναλαμβάνουν το soundtrack κάθε καλοκαιρινής στιγμής — από το ταξίδι μέχρι τη βόλτα στο νησί.

Και επειδή το καλοκαίρι σημαίνει αμέτρητες φωτογραφίες, βίντεο, χάρτες και ατελείωτο scrolling, το Xiaomi 165W Power Bank εξασφαλίζει ότι η μπαταρία δεν θα μας προδώσει ποτέ τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Την ίδια στιγμή, το Xiaomi Sound Outdoor δίνει ρυθμό σε κάθε παραλία, picnic ή βραδινή συγκέντρωση με φίλους, μεταφέροντας την αγαπημένη μας μουσική παντού.

Ακόμη και οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στις διακοπές. Το Xiaomi Electric Shaver S200 καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στη βαλίτσα, ώστε να είναι πάντα μαζί μας για γρήγορη περιποίηση όπου κι αν βρισκόμαστε, ενώ το Xiaomi Magnetic Reading Light Bar είναι ο ιδανικός σύντροφος για όσους δεν αποχωρίζονται το βιβλίο τους ούτε στις διακοπές, προσφέροντας διακριτικό φωτισμό για τις πιο ήρεμες καλοκαιρινές βραδιές.

Είτε πρόκειται για ένα σύντομο city break είτε για τις μεγάλες διακοπές του καλοκαιριού, η Xiaomi έχει όλα όσα χρειάζεσαι για να ταξιδέψεις πιο έξυπνα, πιο άνετα και πιο ξέγνοιαστα.

Summer Packing List by Xiaomi

Διάθεση

Όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα σημεία πώλησης του επίσημου δικτύου συνεργατών.