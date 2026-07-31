Με το νέο Creator Original Picture Mode και μια διαδραστική λειτουργία του Magic Remote, οι LG OLED evo τηλεοράσεις ξεκλειδώνουν μια βελτιωμένη εμπειρία θέασης στο σπίτι για την πιο πρόσφατη περιπέτεια φαντασίας

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Η LG συνεργάζεται με το Prime Video για να γιορτάσει την streaming πρεμιέρα του Masters of the Universe με αποκλειστικές λειτουργίες στις LG Smart TVs

Η νέα λειτουργία Creator Original Picture Mode δίνει στα στούντιο μεγαλύτερο έλεγχο επί των ρυθμίσεων εικόνας για βελτιωμένη κινηματογραφική ακρίβεια στο σπίτι, στις τελευταίες LG OLED evo

Η λειτουργία του Magic Remote, η οποία ενεργοποιείται μέσω φωνητικής εντολής, επιτρέπει στους θαυμαστές να αποκτούν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο λέγοντας «I have the power»

Η LG Electronics συνεργάζεται με το Prime Video για να γιορτάσει την streaming κυκλοφορία του Masters of the Universe, φέρνοντας τη μαγεία, τη δύναμη και την αναστάτωση της Eternia σε σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία παρουσιάζει το Creator Original Picture Mode[1], μια πρωτοποριακή ρύθμιση εικόνας για streaming που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στις LG OLED evo τηλεοράσεις του 2026, μαζί με μια διαδραστική λειτουργία φωνητικής εντολής Magic Remote εμπνευσμένη από την εμβληματική ατάκα της ταινίας, «I have the power!»

Στο Masters of the Universe, ο σκηνοθέτης Travis Knight επαναφέρει το θρυλικό franchise ως μια επική live-action περιπέτεια για μια νέα γενιά θεατών. Αφού έχουν χωριστεί για 15 χρόνια, το Σπαθί της Δύναμης οδηγεί τον Πρίγκιπα Άνταμ πίσω στην Eternia, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Skeletor. Για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, ο Άνταμ ενώνει τις δυνάμεις του με τους πιο στενούς συμμάχους του, την Teela και τον Duncan/Man-At-Arms, και αγκαλιάζει την αληθινή του μοίρα ως He-Man — ο πιο δυνατός άνθρωπος στο σύμπαν.

Τώρα, χάρη στην τελευταία premium σειρά OLED της LG και τη συνεργασία της με το Prime Video, οι θαυμαστές μπορούν να βιώσουν τα πλούσια οπτικά εφέ και τη δυναμική δράση της ταινίας με έναν τρόπο που νιώθει πραγματικά κινηματογραφικός στο σπίτι.

Παρουσιάζοντας το Creator Original Picture Mode — Αποκλειστικά στις LG OLED evo

Διαθέσιμο αποκλειστικά στις σειρές LG OLED evo W6, G6 και C6 του 2026, το Creator Original Picture Mode είναι μια νέα αποκλειστική ρύθμιση σχεδιασμένη να δίνει στα στούντιο τον έλεγχο βασικών στοιχείων ποιότητας εικόνας. Ξεπερνώντας τις κινηματογραφικές προεπιλογές που προσφέρει το Filmmaker Mode, το οποίο κυρίως απενεργοποιεί τις βελτιώσεις μετά-επεξεργασίας, αυτή η αποκλειστική λειτουργία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Αξιοποιεί παραμέτρους εικόνας που ορίζονται από τους δημιουργούς περιεχομένου και τα στούντιο — συμπεριλαμβανομένης της λεπτομέρειας σκιών, της ισορροπίας χρωμάτων, της μείωσης θορύβου και της διαχείρισης κίνησης — για να αναπαράγει πιστά κάθε λαμπερή σύγκρουση σπαθιών, κάθε σκοτεινή φωλιά του Skeletor και κάθε εκρηκτική μάχη στην Eternia.

Επεξεργαστική Ισχύς για Αδιαπραγμάτευτη Ποιότητα Εικόνας και Ήχου

Τροφοδοτούμενες από τον προηγμένο επεξεργαστή α (Alpha) 11 4K Gen 3 της LG με επεξεργασία εικόνας 12-bit και βελτιωμένο έλεγχο δυναμικής εμβέλειας, οι LG OLED τηλεοράσεις διασφαλίζουν ότι καμία λεπτομέρεια ή διαβάθμιση δεν χάνεται από το σήμα πηγής έως την οθόνη — διατηρώντας απόλυτη αντιληπτική ακρίβεια, ικανή να χειριστεί δισεκατομμύρια αποχρώσεις χρώματος με εξαιρετικά λεπτομερές tone mapping. Με την τεχνολογία αυτοφωτιζόμενων pixel που επιτρέπει τέλειο μαύρο και ακριβής αντίθεση, υποστήριξη Dolby Vision® για εξαιρετικά ζωντανή εικόνα και Dolby Atmos® για καθηλωτικό, πολυδιάστατο ήχο, οι θεατές τοποθετούνται στο επίκεντρο της δράσης.

Απλώς πείτε της Λέξεις: «I Have the Power»

Σε μια πρωτοποριακή διαδραστική λειτουργία εμπνευσμένη από την εμβληματική ατάκα, το LG Magic Remote επιτρέπει στους χρήστες να αποκτούν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του Masters of the Universe απλώς λέγοντας «I have the power». Διαθέσιμη σε LG Smart TVs με webOS 23 και νεότερη έκδοση, η λειτουργία φωνητικής εντολής υποστηρίζει αρκετές γλώσσες[2], συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, γαλλικών, ισπανικών, ιταλικών και γερμανικών. Η τηλεόραση ανταποκρίνεται ανακτώντας την ταινία, τα bonus χαρακτηριστικά και σχετικό περιεχόμενο του Prime Video απευθείας στην οθόνη — μετατρέποντας μια θρυλική σειρά σε πύλη προς την περιπέτεια.

Σχεδιασμένη για οικογένειες και αφοσιωμένους θαυμαστές, η λειτουργία προσθέτει ένα στοιχείο παιχνιδιάρικης εμβάθυνσης που γεφυρώνει τις γενιές — από εκείνους που μεγάλωσαν με τον He-Man στη δεκαετία του 1980 έως ένα νέο κύμα θεατών που ανακαλύπτουν το saga για πρώτη φορά.

Μια κοινή δέσμευση στην καινοτομία

Αυτή η συνεργασία οικοδομείται πάνω στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ LG και Prime Video, ενωμένων από κοινή αποστολή να προσφέρουν premium εμπειρίες οικιακής ψυχαγωγίας μέσω της καινοτομίας. Από την υποστήριξη προηγμένων κινηματογραφικών μορφότυπων έως την πρωτοποριακή ενσωμάτωση smart TV, οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να αναβαθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο το παγκόσμιο κοινό κάνει streaming και απολαμβάνει blockbuster περιεχόμενο.

«Η LG είναι αφοσιωμένη στο να φέρνει μεταμορφωτικές εμπειρίες ψυχαγωγίας στα σπίτια των πελατών», δήλωσε ο Chris Jo, επικεφαλής του webOS Platform Business Center στην LG Media Entertainment Solution Company. «Με το Creator Original Picture Mode και τη διαδραστική λειτουργία Magic Remote, δίνουμε στους θαυμαστές νέους τρόπους να αλληλεπιδρούν με το Masters of the Universe — και τους δίνουμε τη δυνατότητα να ξαναζήσουν τον ενθουσιασμό , την ενέργεια και την αισιοδοξία που το έκαναν εμβληματικό.»

Η Δύναμη Επιστρέφει στο Σαλόνι

Με μια κληρονομιά που εκτείνεται σε δεκαετίες, το Masters of the Universe συνεχίζει να αποδεικνύει τη διαρκή του δημοτικότητα. Τώρα διαθέσιμο σε streaming στο Prime Video, η ταινία προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει εκ νέου ένα σύμπαν γεμάτο ζωή, διασκέδαση και ηρωικό πνεύμα.

Με το Creator Original Picture Mode και τη διαδραστική λειτουργία Magic Remote, οι LG OLED evo τηλεοράσεις προσφέρουν στους θαυμαστές έναν πιο καθηλωτικό τρόπο να απολαμβάνουν την περιπέτεια στο σπίτι.

[1] Η λειτουργία Creator Original Picture Mode για το Prime Video προγραμματίζεται να διατεθεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

[2] Η διαθεσιμότητα των φωνητικών εντολών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ρυθμίσεις γλώσσας της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, οι φωνητικές εντολές στα Αγγλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η γλώσσα της τηλεόρασης έχει οριστεί στα Αγγλικά.