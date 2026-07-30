Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ξεκίνησαν το ταξίδι του μέλιτος πάνω από τη Γροιλανδία

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ξεκίνησαν το ταξίδι του μέλιτος πάνω από τη Γροιλανδία

Με έναν λιτό αλλά ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο γιόρτασαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα τα 40ά γενέθλια του μπασκετμπολίστα. Το ζευγάρι βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν για το ταξίδι του μέλιτος, όταν έσβησε το μοναδικό κεράκι πάνω σε ένα μικροσκοπικό κέικ, μέσα στο αεροπλάνο.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία και ένα βίντεο από τη στιγμή, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι οι δυο τους ξεκινούν τη νέα κοινή τους περιπέτεια.

Το ταξίδι του μέλιτος μετά τον γάμο στην Πάρο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν τον Μάιο, ενώ τον Ιούνιο διοργάνωσαν ένα τριήμερο γλέντι στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Αυγούστου, το ζευγάρι αποφάσισε να ταξιδέψει στο εξωτερικό μόνο του. Τα γενέθλια του Μπρούνο Τσερέλα συνέπεσαν με την αναχώρησή τους, κάνοντας την πρώτη ημέρα του ταξιδιού ακόμη πιο ξεχωριστή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε: «Ένα μικροσκοπικό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Καθ’ οδόν για το ταξίδι του μέλιτος. Μερικές φορές, οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις ξεκίνησε».

Ο προορισμός του ζευγαριού

Λίγο αργότερα, η ηθοποιός αποκάλυψε μέσα από story της ότι προορισμός τους είναι το Λος Άντζελες. Στην ίδια δημοσίευση απευθύνθηκε ξανά στον σύζυγό της, γράφοντας: «Τα 40 σου πάνε απίστευτα».

Η μικρή γιορτή πάνω από τη Γροιλανδία αποτέλεσε την αρχή ενός ταξιδιού που φαίνεται πως το ζευγάρι περίμενε με ιδιαίτερη ανυπομονησία.