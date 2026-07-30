Υπάρχουν προϊόντα ομορφιάς που χρησιμοποιείς, τελειώνεις και ύστερα ξεχνάς. Υπάρχουν όμως κι εκείνα που συνδέονται με μια ολόκληρη εποχή. Με το πρώτο σου νεσεσέρ, τις ατελείωτες συζητήσεις με τις φίλες σου και εκείνη την αθώα χαρά που ένιωθες όταν αποκτούσες κάτι μικρό, χρωματιστό και λαχταριστό. Σε αυτήν ακριβώς τη νοσταλγική διάθεση επιστρέφει το Born Lippy από τη The Body Shop, ανανεωμένο και έτοιμο να γίνει ξανά καθημερινή συνήθεια.

Το Born Lippy μεγάλωσε μαζί σου

Αν θυμάσαι το Born Lippy από τη δεκαετία του 1990, πιθανότατα θυμάσαι πρώτα τη φρουτώδη γεύση και μετά τη χαρακτηριστική λάμψη του. Η νέα εκδοχή κρατά αυτόν τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, αλλά δεν επαναπαύεται απλώς στη νοσταλγία.

Η βελτιωμένη σύνθεση προσφέρει άμεση ενυδάτωση που διαρκεί έως και 12 ώρες, ενώ βοηθά τα χείλη να δείχνουν πιο απαλά και περιποιημένα. Η υφή του είναι ανάλαφρη, λεία και μη κολλώδης, επομένως μπορείς να το φοράς άνετα μέσα στην ημέρα χωρίς να νιώθεις ότι τα χείλη σου βαραίνουν. Παράλληλα, η σύνθεσή του είναι vegan.

Πέντε γεύσεις που μοιάζουν με μικρές απολαύσεις

Το πιο δύσκολο κομμάτι μάλλον δεν θα είναι να αποφασίσεις αν θέλεις ένα Born Lippy. Θα είναι να επιλέξεις ποιο θέλεις πρώτο. Το Strawberry Jam χαρίζει απαλή κόκκινη απόχρωση και γεύση φράουλας, ενώ το Watermelon Sorbet έρχεται σε πιο έντονο ροζ με δροσερή γεύση καρπουζιού. Το Peach Ice Tea κινείται σε κίτρινους και πορτοκαλί τόνους με γλυκιά γεύση ροδάκινου. Για πιο ζεστό και φυσικό αποτέλεσμα υπάρχει το Caramel Cream, ενώ το Matcha Latte ξεχωρίζει με την απαλή πράσινη απόχρωση και τη δροσερή γλυκιά γεύση του.

Πώς θα το φορέσεις

Μπορείς να το απλώσεις μόνο του όταν θέλεις φυσικά λαμπερά χείλη, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αν θέλεις πιο έντονο αποτέλεσμα, συνδύασέ το με lip liner ή πέρασέ το πάνω από το αγαπημένο σου κραγιόν για πιο glossy εμφάνιση.

Τέλος, το Born Lippy επιστρέφει, λοιπόν, χωρίς να προσπαθεί να γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Κρατά τη χαρούμενη προσωπικότητά του, αλλά προσθέτει τη φροντίδα που ζητάς σήμερα. Γιατί μερικές φορές ένα προϊόν δεν χρειάζεται να είναι σοβαρό για να είναι πραγματικά καλό.