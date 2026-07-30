Καθώς οι σύγχρονοι ταξιδιώτες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες, την αυθεντικότητα και την ελευθερία, αντί στην κατοχή αγαθών, το One&Only Resorts & Private Homes, το ultra-luxury hospitality brand της Kerzner International, ενώνει τις δυνάμεις του με το ιταλικό luxury lifestyle brand SEASE και παρουσιάζει μια αποκλειστική ανδρική resortwear capsule συλλογή, εμπνευσμένη από το πνεύμα της εξερεύνησης.

Η συνεργασία γεννήθηκε μέσα από μια κοινή φιλοσοφία που μοιράζονται τα δύο brands: έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που βασίζεται στην ανακάλυψη, τη δεξιοτεχνία και τη στενή σχέση με τη φύση.

Η ιδέα ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο Philippe Zuber, Chief Executive Officer της Kerzner International, γνώρισε τον Franco Loro Piana, Founder και Chief Executive Officer της SEASE. Μέσα από τις συζητήσεις τους ανακάλυψαν ότι συμμερίζονται τις ίδιες αξίες γύρω από την ποιότητα, την καινοτομία, τη χειροποίητη δημιουργία και τη δύναμη που έχει το ταξίδι να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες. Αυτή η κοινή αντίληψη εξελίχθηκε φυσικά σε μια συνεργασία που απευθύνεται στη νέα γενιά των απαιτητικών ταξιδιωτών πολυτελείας.

Σήμερα, οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες με ουσία, περισσότερη ελευθερία και μια βαθύτερη σύνδεση με τη φύση. Για το One&Only και τη SEASE, η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται στις στιγμές που εμπνέουν, είτε πρόκειται για ένα ταξίδι με ιστιοπλοϊκό, είτε για την εξερεύνηση απομακρυσμένων τοπίων, είτε για τη διαμονή σε μοναδικούς προορισμούς. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην περιπέτεια, την κίνηση και τη διαχρονική κομψότητα.

Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει και μία από τις σημαντικότερες τάσεις της σύγχρονης πολυτέλειας. Όλο και περισσότεροι απαιτητικοί ταξιδιώτες επιλέγουν την ιδιωτικότητα, την ευεξία και τις αυθεντικές εμπειρίες, με την ιστιοπλοΐα να αποτελεί σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτού του τρόπου ζωής, καθώς συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, ελευθερία και ουσιαστική επαφή με τη φύση. Η capsule συλλογή δημιουργήθηκε ακριβώς για ανθρώπους που κινούνται με την ίδια άνεση τόσο πάνω στο σκάφος όσο και στην ξηρά, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και κομψότητα.

Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο διεθνούς φήμης ιστιοπλόος Tom Slingsby, ο οποίος φωτογραφήθηκε φορώντας τη συλλογή στη θάλασσα. Χρυσός Ολυμπιονίκης, πολλαπλός παγκόσμιος πρωταθλητής και Chief Executive Officer καθώς και οδηγός της αυστραλιανής ομάδας στο SailGP Championship, ο Slingsby εκφράζει ιδανικά τις αξίες που μοιράζονται τα δύο brands: υψηλές επιδόσεις, αγάπη για την περιπέτεια και βαθιά σύνδεση με τη θάλασσα. Είτε αγωνίζεται σε κορυφαίες διοργανώσεις είτε εξερευνά εντυπωσιακές ακτογραμμές σε όλο τον κόσμο, εκπροσωπεί τον σύγχρονο ταξιδιώτη που αναζητά ποιότητα, λειτουργικότητα και αυθεντικές εμπειρίες.

«Στο One&Only επιδιώκουμε συνεργασίες που ξεπερνούν το ίδιο το προϊόν και δημιουργούν ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα σε brands με κοινές αξίες και κοινό όραμα», δήλωσε ο Philippe Zuber, Chief Executive Officer της Kerzner International. «Από την πρώτη μας συνάντηση με τον Franco καταλάβαμε ότι μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση: η πολυτέλεια σήμερα δεν ορίζεται από όσα κατέχει κανείς, αλλά από όσα ζει. Είναι η ελευθερία να εξερευνάς, οι αυθεντικές στιγμές που συλλέγεις και οι τόποι που σε σημαδεύουν. Με τα χρόνια, αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν στη δημιουργία αυτής της συλλογής, η οποία εκφράζει έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει φυσικά την περιπέτεια με την κομψότητα, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.»

Η SEASE ιδρύθηκε από τους Franco και Giacomo Loro Piana με στόχο να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη κομψότητα, συνδυάζοντας την ιταλική ραπτική παράδοση με την τεχνολογική καινοτομία. Το όνομα της εταιρείας προέρχεται από τις λέξεις “sea” και “ease”, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία της: να προσφέρει προϊόντα που συνοδεύουν αυθεντικές εμπειρίες στη φύση και έναν τρόπο ζωής που δίνει προτεραιότητα στην κίνηση, τον ελεύθερο χρόνο και την ευεξία.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με το One&Only, το οποίο, μέσα από το όραμα του Philippe, καλλιεργεί την ίδια αίσθηση ανακάλυψης που αποτελεί και δική μας φιλοσοφία», δήλωσε ο Franco Loro Piana, Founder και Chief Executive Officer της SEASE. «Από την πρώτη μας συνάντηση διαπιστώσαμε ότι οι σημερινοί καταναλωτές αναζητούν κάτι πιο ουσιαστικό: εμπειρίες που εμπνέουν, εξαιρετική ποιότητα και προϊόντα που προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής τους. Αυτή η συλλογή είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας συνεργασίας και μιας κοινής αγάπης για την εξερεύνηση, τις υψηλές επιδόσεις και τη διακριτική πολυτέλεια.»

Η capsule συλλογή αποτελείται από έντεκα βασικά ανδρικά κομμάτια resortwear, σχεδιασμένα ώστε να φοριούνται τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Απευθύνεται σε ταξιδιώτες που περνούν με ευκολία από την ιστιοπλοΐα στις παραθαλάσσιες αποδράσεις, στα ορεινά καταφύγια ή ακόμη και στις πόλεις, συνδυάζοντας κομψή αισθητική με τεχνικές προδιαγραφές υψηλής απόδοσης.

Ξεχωριστό στοιχείο της συλλογής αποτελεί η αποκλειστική χρωματική παλέτα που δημιουργήθηκε ειδικά για το One&Only, αντλώντας έμπνευση από τους προορισμούς του brand: τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου και της Baja California, το βαθύ πράσινο του Μαυρικίου και τις γήινες αποχρώσεις των βουνών της Montana.

Εμβληματικά σχέδια της SEASE επανασχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τη συνεργασία, όπως τα Jibset Jacket, Comfort Shorts, Fishtail Shirts, Ellen Blazer και το V-8 Vest από laminated λινό. Κατασκευασμένα από φυσικές πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, όπως λινό, βαμβάκι και κασμίρ, σε συνδυασμό με προηγμένα τεχνικά υλικά, όλα τα κομμάτια εκφράζουν τη φιλοσοφία της συλλογής: διακριτική κομψότητα, υψηλή λειτουργικότητα και διαχρονικό στυλ.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά από τον Ιούλιο του 2026 στις NEO Boutiques επιλεγμένων One&Only Resorts σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το One&Only Aesthesis στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και το One&Only Kéa Island στην Κέα, αναδεικνύοντας τη χώρα ως έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς του brand. Η συλλογή θα διατίθεται επίσης στα One&Only Le Saint Géran (Μαυρίκιος), One&Only Reethi Rah (Μαλδίβες), One&Only Palmilla (Los Cabos, Μεξικό), One&Only Portonovi (Μαυροβούνιο) και στο νεότερο μέλος της οικογένειας One&Only Moonlight Basin στη Montana των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: sease.it ή www.oneandonlyresorts.com/sease