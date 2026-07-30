Δεν χρειάζεσαι πάντα εισιτήριο πλοίου για να ξεφύγεις από την Αθήνα. Μερικές φορές αρκούν μια ασβεστωμένη αυλή, δυο μπλε παντζούρια, ένα τραπέζι κάτω από την κληματαριά και ένα ποτήρι παγωμένο ούζο για να αλλάξει εντελώς η διάθεσή σου.

Μέσα στην πόλη υπάρχουν ακόμα ταβερνάκια που δεν προσπαθούν υπερβολικά να εντυπωσιάσουν. Έχουν κάτι πιο απλό και αυθεντικό. Θυμίζουν εκείνες τις αυλές που ανακαλύπτεις τυχαία σε ένα νησιώτικο σοκάκι, όπου οι παρέες μιλούν δυνατά, τα πιάτα μπαίνουν στη μέση και κανείς δεν κοιτάζει την ώρα.

Αυτά είναι πέντε αθηναϊκά στέκια που μπορούν να σου χαρίσουν λίγη από την αίσθηση των διακοπών, ακόμα κι αν την επόμενη μέρα πρέπει να επιστρέψεις κανονικά στο γραφείο.

Ο Νότος είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη επιλογή για όποιον αναζητά ένα ταβερνάκι με κυκλαδίτικη αισθητική μέσα στην πόλη. Το λευκό και το μπλε κυριαρχούν στον χώρο, ενώ η αυλή έχει την απλότητα που θα περίμενες να συναντήσεις σε μια ήσυχη γειτονιά κάποιου νησιού.

Η ατμόσφαιρα παραμένει οικογενειακή και χαλαρή, χωρίς επιτηδευμένη πολυτέλεια. Το μενού στηρίζεται στην ελληνική κουζίνα, με κρεατικά, παραδοσιακά πιάτα και μεζέδες που προορίζονται για τη μέση του τραπεζιού. Πρόκειται για μία τίμια συνοικιακή ταβέρνα, με πρόσφατες αξιολογήσεις του 2026 να αναφέρουν καλές τιμές, ευγενική εξυπηρέτηση και νόστιμο φαγητό.

Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 2, Άγιος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 210 9358993

Μικρή αυλή, λευκοί τοίχοι, μπλε λεπτομέρειες και γλάστρες με λουλούδια. Ο Πεζούλας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να σε κάνουν να ξεχάσεις ότι βρίσκεσαι λίγα μόλις λεπτά μακριά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ιστορική ψαροταβέρνα λειτουργεί από το 1951 και παραμένει γνωστή για τα φρέσκα ψάρια, τα θαλασσινά και κυρίως την ψαρόσουπά της. Ο χώρος δεν θυμίζει κάποιο μοντέρνο εστιατόριο που απλώς υιοθέτησε τη νησιώτικη αισθητική. Κουβαλά τη νοσταλγία μιας παλιότερης εποχής, όταν οι ψαροταβέρνες ήταν απλές, θορυβώδεις και γεμάτες μυρωδιές από τη σχάρα και το τηγάνι.

Διεύθυνση: Πεισιστράτου 11, Τζιτζιφιές

Τηλέφωνο: 210 9422684

Για να βρεις την Αυλή πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Πίσω από μια διακριτική είσοδο στου Ψυρρή κρύβεται ένας μακρόστενος χώρος με ασβεστωμένους τοίχους, μπλε ξύλινα παράθυρα, παλιές καρέκλες και καρό τραπεζομάντιλα.

Η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε αυλή παλιού σπιτιού παρά σε οργανωμένο εστιατόριο. Αυτό ακριβώς αποτελεί και τη γοητεία της. Δεν βασίζεται σε μια γυαλισμένη εκδοχή του ελληνικού καλοκαιριού, αλλά στη νοσταλγία του απλού καφενείου, όπου παραγγέλνεις ούζο, παγωμένη μπίρα, σαγανάκι, τηγανητές πατάτες και μεζέδες χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείς ιδιαίτερα τι ταιριάζει με τι.

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 12, Ψυρρή

Τηλέφωνο: 210 3217642

Τα Κανάρια δεν προσπαθούν να μοιάσουν με καινούργιο νησιώτικο μαγαζί. Θυμίζουν περισσότερο την ψαροταβέρνα που υπήρχε πάντα σε ένα μικρό λιμάνι και συνέχιζε να λειτουργεί σχεδόν αναλλοίωτη όσο όλα γύρω της άλλαζαν.

Η ταβέρνα στεγάζεται σε παλιά μονοκατοικία με μια νοσταλγική αυλή, κλήμα και ασβεστωμένα στοιχεία. Λειτουργεί από το 1950 και σήμερα τη συνεχίζει η τρίτη γενιά της ίδιας οικογένειας. Στο μενού πρωταγωνιστούν τα φρέσκα ψάρια, οι γαρίδες, τα καλαμάρια και τα θαλασσινά που περνούν από το τηγάνι ή τη σχάρα. Η επιχείρηση αναφέρει ότι προμηθεύεται φρέσκα ψάρια και από τις Κυκλάδες, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον νησιώτικο χαρακτήρα της εμπειρίας.

Διεύθυνση: Κανάρη 119, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 210 9422119

Η Μαντανία δεν αποτελεί κλασική ταβέρνα με τη στενή έννοια. Είναι ένα σύγχρονο καφενείο, εστιατόριο και μπαρ που καταφέρνει, ωστόσο, να διατηρεί την αίσθηση μιας παλιάς γειτονιάς.

Η αυλή της συνδυάζει πέτρα, χαλίκι, βλάστηση και μπλε λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει πλατεία σε Χώρα κυκλαδίτικου νησιού. Στεγάζεται σε μια παλιά μονοκατοικία με μπλε παραθυρόφυλλα, ενώ λειτουργεί από το πρωί μέχρι αργά, με φαγητό, αποστάγματα, κρασί και κοκτέιλ. Είναι η επιλογή για εκείνον που θέλει νησιώτικη ατμόσφαιρα, αλλά προτιμά κάτι πιο σύγχρονο από την παραδοσιακή ψαροταβέρνα.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 17 και Ηροδότου, Άγιος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 210 9715598

Μια μικρή απόδραση χωρίς βαλίτσα

Φυσικά, κανένα αθηναϊκό ταβερνάκι δεν μπορεί να αντικαταστήσει πραγματικά τη θέα στο Αιγαίο ή εκείνη τη στιγμή που κατεβαίνεις από το πλοίο και μυρίζεις θάλασσα. Μπορεί, όμως, να σου χαρίσει ένα βράδυ που μοιάζει λίγο περισσότερο με διακοπές και λίγο λιγότερο με καθημερινότητα. Και τελικά, αυτό είναι που ζητάμε κάποιες φορές μέσα στο καλοκαίρι. Ένα τραπέζι στην αυλή, καλή παρέα, μεζέδες στη μέση και την αίσθηση ότι η Αθήνα έμεινε, έστω και για δύο ώρες, κάπου πολύ μακριά.