Συναυλία στη Νέα Ζηλανδία σταμάτησε γιατί κάποιος… έκανε κακά του μπροστά στη σκηνή!

Συναυλία στη Νέα Ζηλανδία σταμάτησε γιατί κάποιος… έκανε κακά του μπροστά στη σκηνή!

Μια βραδιά γεμάτη δυνατή μουσική, ένταση και headbanging πήρε μια εντελώς απρόσμενη τροπή στο Union Hall του Πανεπιστημίου του Οτάγκο, στο Ντανέντιν της Νέας Ζηλανδίας. Οι θεατές που είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία των Devilskin βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Η μέταλ μπάντα γιόρταζε τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Be Like The River». Ωστόσο, μόλις λίγα τραγούδια μετά την έναρξη του live, μια έντονη και ιδιαίτερα δυσάρεστη μυρωδιά άρχισε να απλώνεται στον χώρο ακριβώς μπροστά από τη σκηνή.

Ένας θεατής έκανε την ανάγκη του μέσα στο mosh pit

Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι ένας μεσήλικας άνδρας είχε κάνει την ανάγκη του στη μέση του mosh pit, δηλαδή στο σημείο όπου οι θεατές χορεύουν και κινούνται έντονα μπροστά από τη σκηνή.

Λόγω του χαμηλού φωτισμού και της συνεχούς κίνησης του κόσμου, τα περιττώματα απλώθηκαν γρήγορα στο πάτωμα, ενώ κάποιοι από τους παρευρισκόμενους τα πάτησαν χωρίς να καταλάβουν αμέσως τι είχε συμβεί.

Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Jennie Skulander, ενημερώθηκε από άτομα του κοινού και αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά τη συναυλία. Αρχικά πίστεψε ότι κάποιος θεατής είχε απλώς αισθανθεί αδιαθεσία, μέχρι που ένας παρευρισκόμενος προσπάθησε να της εξηγήσει με νοήματα τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η δυσοσμία που επικράτησε ήταν τόσο έντονη, ώστε αρκετοί θεατές δεν άντεξαν και έκαναν εμετό, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση κοντά στη σκηνή.

Η συναυλία συνεχίστηκε μετά τον καθαρισμό

Το προσωπικό του χώρου ανέλαβε αμέσως να καθαρίσει το σημείο, ενώ οι υπεύθυνοι ασφαλείας απομάκρυναν τον άνδρα με διακριτικότητα.

Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, οι Devilskin επέστρεψαν στη σκηνή και συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι θεατές απέφευγαν για το υπόλοιπο της βραδιάς να πλησιάσουν το σημείο όπου είχε συμβεί το περιστατικό.

Το συγκρότημα επέλεξε να αντιμετωπίσει την αμήχανη κατάσταση με χιούμορ. Λίγο αργότερα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια χιουμοριστική διαφήμιση για «πάνες συναυλίας», σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο όσα είχαν προηγηθεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Devilskin (@devilskinnz)

Τι ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση

Η Ένωση Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Οτάγκο, η οποία διαχειρίζεται το Union Hall, διευκρίνισε ότι ο άνδρας δεν ενήργησε σκόπιμα.

Ο πρόεδρος της ένωσης, Daniel Leamy, χαρακτήρισε το συμβάν ατυχές ιατρικό περιστατικό και τόνισε ότι ο θεατής παρέμενε πλήρως ντυμένος. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας τον απομάκρυναν με ασφάλεια και διακριτικότητα, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του.

Μπορεί, λοιπόν, το περιστατικό να προκάλεσε σοκ και αποστροφή στους θεατές, όμως όλα δείχνουν ότι πίσω από την ακραία εικόνα κρυβόταν ένα σοβαρό και απρόβλεπτο πρόβλημα υγείας και όχι μια εσκεμμένη πράξη.