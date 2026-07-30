Η GOFAS Jewelry ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία με τον ελβετικό οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας FULLORD στη Μύκονο

Η GOFAS Jewelry ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία με τον ελβετικό οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας FULLORD στη Μύκονο

Η GOFAS Jewelry ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη νέα αποκλειστική συνεργασία της με τον διακεκριμένο ελβετικό οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας FULLORD, έναν οίκο που ξεχωρίζει διεθνώς για τις γλυπτικές δημιουργίες του, την καινοτόμο προσέγγισή του και τη φιλοσοφία που αποδίδει βαθύτερο νόημα στο κόσμημα.

Από τη φετινή σεζόν, οι συλλογές της FULLORD θα διατίθενται αποκλειστικά από το κοσμηματοπωλείο της GOFAS στη Μύκονο, προσφέροντας στο διεθνές κοινό του νησιού μια νέα πρόταση σύγχρονης υψηλής κοσμηματοποιίας.

Με έδρα τη Γενεύη, η FULLORD έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο της υψηλής κοσμηματοποιίας, συνδυάζοντας την ελβετική ακρίβεια με την ιταλική δεξιοτεχνία. Κάθε δημιουργία κατασκευάζεται από χρυσό 18Κ (RJC Certified) και εκφράζει μια φιλοσοφία όπου το κόσμημα αποτελεί σύμβολο προσωπικής έκφρασης, εξέλιξης και δύναμης.

Η συνεργασία της GOFAS με τη FULLORD βασίζεται στις κοινές αξίες των δύο Οίκων: την αριστεία στην κατασκευή, την αυθεντική αισθητική, τη διαχρονική κομψότητα και την προσφορά μιας εξατομικευμένης εμπειρίας πολυτέλειας.

Η αποκλειστική παρουσία στο νησί των ανέμων, εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το επιλεγμένο portfolio διεθνών οίκων κοσμημάτων που φιλοξενεί η GOFAS boutique, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως έναν από τους σημαντικότερους luxury προορισμούς για τους επισκέπτες της Μυκόνου από όλο τον κόσμο!

Οι επισκέπτες προσκαλούνται να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της FULLORD και να ανακαλύψουν συλλογές όπου η καλλιτεχνική δημιουργία και η υψηλή αισθητική συνυπάρχουν αρμονικά.

GOFAS Jewelry MYKONOS

Καλογερά 25

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Τ. +30 22890 27339