Συμπαγής Σχεδιασμός με Ευέλικτη Εγκατάσταση

Η νέα μονάδα μεσαίας στατικής συνδυάζει συμπαγές ύψος 245 mm και βάθος 692 mm με εύρος χωρητικότητας από 5 έως 54 kBtu/h, επιτρέποντας εγκατάσταση σε στενούς χώρους οροφής και εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα μεγεθών και χρήσεων δωματίων. Οι επιλογές εισαγωγής αέρα από πίσω και κάτω παρέχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία τοποθέτησης, ενώ η πρόσβαση σέρβις από το πλάι και κάτω απλοποιεί τη συντήρηση σε περιορισμένους χώρους. Για να μειωθεί περαιτέρω η πολυπλοκότητα εγκατάστασης, ο αυτόματος έλεγχος Εξωτερικής Στατικής Πίεσης (ESP) της LG διατηρεί σταθερή ροή αέρα ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα ανεμιστήρα βάσει του μήκους και της διάταξης του αγωγού. Το μοντέλο παρέχει επίσης ισχυρή, σταθερή ροή αέρα σε εξωτερική στατική πίεση έως 150 Pa, συμβάλλοντας στη διατήρηση σταθερής άνεσης σε μακριά ή σύνθετα συστήματα αεραγωγών.

Ισχυρή και Ταυτόχρονα Αθόρυβη Απόδοση

Ο υβριδικός ανεμιστήρας sirocco της μονάδας διαθέτει υβριδική δομή που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των σχεδιασμών sirocco και turbo fan για να παρέχει υψηλή ροή αέρα και ισχυρή στατική πίεση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον θόρυβο. Ως αποτέλεσμα, η μονάδα λειτουργεί σε ελάχιστο επίπεδο θορύβου περίπου 20,5 dB(A), δημιουργώντας πιο ήσυχο εσωτερικό περιβάλλον από μια τυπική βιβλιοθήκη. Η τεχνολογία Dual Band Acoustic Meta Structure (AMS) ενισχύει την αθόρυβη απόδοση.

Βελτιωμένη Ανθεκτικότητα και Υγιεινή με Αξιόπιστα Εξαρτήματα

Ο υψηλής απόδοσης κινητήρας BLDC της μονάδας προάγει την ανθεκτικότητα μέσω λίπανσης υψηλού ιξώδους που μειώνει τη φθορά και διπλής επίστρωσης άξονα που προστατεύει από τη διάβρωση. Η ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης DC διαθέτει σχεδιασμό χαμηλής θερμότητας για σταθερή, μακροπρόθεσμη απόδοση και ανύψωση αποστράγγισης έως 900 mm. Για βελτιωμένη υγιεινή, η διαρθρωμένη δομή εναλλακτή θερμότητας με corrugated fins βελτιώνει την αποστράγγιση, ενώ το Safe Plus Insulation προσθέτει αντιμικροβιακή προστασία κατά μήκος της διαδρομής αέρα για να αποτρέψει την ανάπτυξη μούχλας και να υποστηρίξει καθαρότερο αέρα.

Έξυπνος Έλεγχος και Ευφυής Διαχείριση Θερμοκρασίας

Το νέο μοντέλο προσφέρει έξυπνο έλεγχο μέσω της εφαρμογής LG ThinQ™, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως την τροφοδοσία, τη θερμοκρασία, τις λειτουργίες λειτουργίας και τον προγραμματισμό μέσω φορητών συσκευών. Περιλαμβάνει επίσης σύστημα διπλής ανίχνευσης θερμοκρασίας με αισθητήρες τόσο στην εσωτερική μονάδα όσο και στον τηλεχειριστήριο που αναλύουν τις διαφορές θερμοκρασίας εντός ενός χώρου. Το σύστημα επιλέγει στη συνέχεια αυτόματα το βέλτιστο σημείο ελέγχου για να βοηθήσει στη διατήρηση ισορροπημένων εσωτερικών συνθηκών.

Η νέα μονάδα αεραγωγών μεσαίας στατικής θα είναι διαθέσιμη από τον Αύγουστο 2026 στη Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία και Ευρώπη.