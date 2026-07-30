Η ετήσια επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι απαραίτητη και αναγκαία! Όμως, η επιλογή του κατάλληλου κτηνίατρου είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρετε ως υπεύθυνος για το κατοικίδιό σας.

Ο κτηνίατρος συχνά θα αποτελεί την πρώτη γραμμή επικοινωνίας για πολλές από τις δοκιμασίες που μπορεί να προκύψουν όταν έχετε σκύλο ή γάτα, επομένως θα πρέπει να διαλέξτε κάποιον με τον οποίο θα νιώθετε ασφάλεια.

Η Αμαλία Δόικα είναι μια γυναίκα που έχει αφιερώσει την ζωή της αποκλειστικά στη φροντίδα των μικρών μας φίλων. Από την παιδική της ηλικία είχε μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Παρόλα αυτά δεν είχε σκεφτεί να κάνει την μεγάλη της αγάπη επάγγελμα και σπούδασε Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τελικά, όμως, συνειδητοποίησε ότι το πραγματικό της όνειρο ήταν να γίνει κτηνίατρος, και δεν δίστασε να σπουδάσει ξανά στο αντικείμενο που πραγματικά επιθυμούσε.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της δημιούργησε το δικό της κτηνιατρείο για να παρέχει βοήθεια σε όλα τα ζωάκια που το έχουν ανάγκη. Το κτηνιατρείο της Αμαλία Δόικα φροντίζει εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια τους μικρούς μας φίλους και ταυτόχρονα προσφέρει χαρά στους ιδιοκτήτες που βλέπουν τα κατοικίδιά τους ξανά υγιή και ευτυχισμένα.

Το κτηνιατρείο αναλαμβάνει κάθε είδους πρόβλημα που μπορεί να εμφανίσει ένα ζωάκι καθώς περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών. Συγκεκριμένα διαθέτει τα εξής τμήματα: Παθολογικό, Δερματολογικό, Γαστρεντερολογικό, Ηπατολογικό, Ακτινολογικό, Τμήμα Υπερήχων, Οδοντιατρικό, Χειρουργικό τμήμα μαλακών μορίων, Τμήμα Αλλεργιών καθώς και Τμήμα Εξωτικών ζώων.

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 185, 14564, Κηφισιά, Αττική.

Τηλέφωνο: +30 2106250170.