Σταύρος Φλώρος: Έκανε τα πρώτα βήματα με πι μετά τον ακρωτηριασμό!

Σταύρος Φλώρος: Έκανε τα πρώτα βήματα με πι μετά τον ακρωτηριασμό!

Την πρόοδο που έχει σημειώσει στην αποκατάστασή του θέλησε να μοιραστεί ο Σταύρος Φλώρος μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Ο πρώην παίκτης του Survivor εμφανίζεται να περπατά με τη βοήθεια πι, αφήνοντας για λίγο πίσω το αναπηρικό αμαξίδιο.

Πριν από περίπου δύο μήνες, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με σκάφος, την ώρα που ψάρευε κατά τη διάρκεια του ριάλιτι. Ο τραυματισμός του οδήγησε στον ακρωτηριασμό του και χρειάστηκε να παραμείνει για ένα διάστημα στο Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Στα μέσα Ιουλίου επέστρεψε στην Ελλάδα και έκτοτε συνεχίζει εντατικά τις θεραπείες και το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

Η νέα του καθημερινότητα μετά το ατύχημα

Μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, ο Σταύρος Φλώρος μοιράζεται συχνά στιγμές από τη νέα πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει. Παράλληλα, ευχαριστεί τον κόσμο για τα μηνύματα και τη στήριξη που δέχεται, ενώ ενημερώνει τους διαδικτυακούς του φίλους για κάθε νέο βήμα στην πορεία της υγείας του.

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Instagram, δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα οποία φαίνεται όρθιος και να περπατά με πι, δείχνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη καταφέρει.

«Συνέχισε την πρόοδο», έγραψε στη λεζάντα των βίντεο και των φωτογραφιών που ανέβασε.