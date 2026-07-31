Αν ψάχνεις μια γρήγορη λύση για το καθημερινό τραπέζι, αυτή η συνταγή συνδυάζει τραγανές ψαροκροκέτες, ψητές πατάτες και αρακά σε ένα μόνο ταψί.

Οι πατάτες ψήνονται με τη φλούδα τους και αποκτούν χρυσαφένια επιφάνεια, ενώ οι ψαροκροκέτες γίνονται τραγανές χωρίς τηγάνισμα. Μπορείς να συνοδεύσεις το φαγητό με φέτες ψωμιού με βούτυρο και λίγο φρέσκο λεμόνι.

Υλικά

800 γρ. πατάτες

2 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι

15 έως 20 παναρισμένες ψαροκροκέτες ή fish fingers

200 γρ. κατεψυγμένο αρακά, ξεπαγωμένο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα, προαιρετικά

6 φέτες ψωμί

Λίγο βούτυρο

1 λεμόνι, κομμένο σε φέτες

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220 βαθμούς στις αντιστάσεις ή στους 200 βαθμούς στον αέρα.

Πλύνε καλά τις πατάτες και κόψε καθεμία σε οκτώ κομμάτια, χωρίς να αφαιρέσεις τη φλούδα.

Βάλε τις πατάτες σε ένα μπολ και πρόσθεσε το λάδι, λίγο αλάτι και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακάτεψε καλά, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Τοποθέτησε τις πατάτες σε ένα μεγάλο ταψί με τη φλούδα προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο θα ψηθούν σωστά χωρίς να χρειαστεί να τις γυρίσεις.

Ψήσε τις πατάτες για 15 λεπτά.

Βγάλε το ταψί από τον φούρνο και τοποθέτησε τις ψαροκροκέτες ανάμεσα στις πατάτες.

Συνέχισε το ψήσιμο για ακόμη 15 έως 20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν οι πατάτες και να γίνουν τραγανές οι ψαροκροκέτες.

Πρόσθεσε τον ξεπαγωμένο αρακά πάνω από τις πατάτες και βάλε ξανά το ταψί στον φούρνο για 2 έως 3 λεπτά, μέχρι να ζεσταθεί.

Σέρβιρε το φαγητό ζεστό με φέτες λεμονιού. Μπορείς επίσης να προσθέσεις ψωμί με βούτυρο για ένα πιο χορταστικό γεύμα.

Καλή απόλαυση!