ΜΕΤΕΩΡΗΜΑ Ι και II: Διπλή ατομική έκθεση-αφιέρωμα της Βασιλικής Κοσκινιώτου για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Νίκου Καρούζου

ΜΕΤΕΩΡΗΜΑ Ι και II: Διπλή ατομική έκθεση-αφιέρωμα της Βασιλικής Κοσκινιώτου για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Νίκου Καρούζου

Κύθηρα

2-24 Αυγούστου 2026

Η γνωστή εικαστικός Βασιλική Κοσκινιώτου φέρνει δύο ενότητες έργων στο νησί των Κυθήρων αυτόν τον Αύγουστο, και συγχρόνως προσκαλεί συναδέλφους καλλιτέχνες αλλά και επισκέπτες της έκθεσης να αλληλεπιδράσουν με την ποίηση του Νίκου Καρούζου, με συμμετοχές και δρώμενα που θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο νησί. Πρώτη φιλοξενούμενή της, είναι η Κυθήρεια καλλιτέχνις Γεωργία Τσέρυ.

Όπως σημειώνει στο επιμελητικό κείμενο της έκθεσης, ο ιστορικός τέχνης Κωνσταντίνος Θ. Σπυρόπουλος:

«Όταν η ποιητική ύλη συναντά τη ζωγραφική, ο κίνδυνος της εικονογράφησης ή της απλής περιγραφικής αναπαράστασης ελλοχεύει πάντα.Στην περίπτωση όμως της Βασιλικής Κοσκινιώτου, η ώσμωση με το έργο του Νίκου Καρούζου υπερβαίνει κάθε προφανή εικαστικό σχολιασμό, προσφέροντας μια στιγμή αυθεντικής αφαίρεσης. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου έλληνα ποιητή-φιλοσόφου, η καλλιτέχνις οργανώνει στα Κύθηρα μια διπλή ατομική έκθεση-αφιέρωμα, χωρισμένη σε δύο διαδοχικές, συμπληρωματικές ενότητες: το “Μετεώρημα Ι” στη Χώρα και το “Μετεώρημα ΙΙ” στον Ποταμό. Για τη ζωγράφο, ο Καρούζος δεν αποτελεί απλώς μια εξωτερική θεματική αφετηρία, αλλά έναν “ιερό κοντινό πρόγονο”.

Στα έργα της η ζωγράφος συνενώνει παλαιότερες αναζητήσεις σε μια νέα, ενιαία κοσμολογία. Δεν εικονογραφεί τους στίχους, αλλά τους εγγράφει κυριολεκτικά ως πρωτογενή ύλη μέσα στο νωπό σώμα του τελάρου ή τους χαράσσει με λαδοπαστέλ πάνω από τη χρωματική επιφάνεια. Η λέξη παύει να λειτουργεί ως συμβατικό σημαίνον και μετατρέπεται σε καθαρή πλαστική αξία, ρυθμό και χειρονομιακή ενέργεια. Η αφαίρεση της εικαστικού γίνεται ο ιδανικός καθρέφτης για την υπερβατική γλώσσα του Καρούζου, εκεί όπου ο ανθρωπισμός, η ελληνικότητα και το ανέσπερο φως συναντώνται.

Πληροφορίες:

Μετεώρημα Ι: Μερκάτο, Χώρα Κυθήρων 1- 9 Αυγούστου εγκαίνια: 2 Αυγούστου, 20.00

Μετεώρημα ΙΙ: Ποταμός Κυθήρων, Πολιτιστικό κέντρο Ποταμού, 14- 24 Αυγούστου 2026

Ώρες λειτουργίας: 20- 24.00 καθημερινά, και κυριακές: 11- 14.00

Είσοδος ελεύθερη