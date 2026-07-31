Μια τρομακτική στιγμή έζησε η Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Μύκονο, όταν ένας βαρύς δίσκος τη χτύπησε στο μάτι και της προκάλεσε αιμορραγία.

Η influencer περιέγραψε όσα συνέβησαν μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, εξηγώντας ότι το ατύχημα σημειώθηκε ενώ διασκέδαζε με την παρέα της σε γνωστό μαγαζί του νησιού.

Στον ίδιο χώρο βρισκόταν, όπως ανέφερε, και ο Μάθιου ΜακΚόναχι, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση όταν προσπάθησε να φτάσει στην τουαλέτα για να δει πόσο σοβαρά είχε τραυματιστεί.

Ο δίσκος που την τραυμάτισε στο μάτι

Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη, ένας σερβιτόρος περνούσε δίπλα από το τραπέζι της κρατώντας έναν μεγάλο και ιδιαίτερα βαρύ δίσκο, γεμάτο με σαμπανιέρες, ποτήρια, πάγο, φρούτα και ποτά. Μια απότομη κίνηση ήταν αρκετή για να πέσει ο δίσκος πάνω της και να τη χτυπήσει στο πρόσωπο.



«Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δεν σου κάνω πλάκα. Ήμουν στον Scorpio που είχε μία εκδήλωση από τις πολύ καλές του καλοκαιριού. Πήγαμε με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν πανικός, το έλα να δεις. Έτσι όπως είχαμε παραγγείλει και περιμέναμε, πέρασε ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα. Έναν τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα, πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκος. Και περνάει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι, τρώω τον δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα. Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry και έφυγε και τα παιδιά μου λένε “τρέχει αίμα”. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα, εγώ είχα φρικάρει. Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί. Το ότι θα ζούσα το ήξερα, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα. Φρίκαρα και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα» ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Η ένταση με την ασφάλεια του Μάθιου ΜακΚόναχι

Την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει στην τουαλέτα, η Ιωάννα Τούνη συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να περάσει κοντά από το τραπέζι στο οποίο καθόταν ο γνωστός ηθοποιός.

Η εικόνα της, με το χέρι στο τραυματισμένο μάτι και σε κατάσταση πανικού, έκανε τους ανθρώπους της ασφάλειας να πιστέψουν ότι επιχειρούσε να πλησιάσει τον Μάθιου ΜακΚόναχι.

«Δίπλα μας καθόταν και ένας ηθοποιός, ο ΜακΚόναχι μάλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όλα λάθος μπορεί να τα έχω πει. Είχαμε κολλήσει, γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Όπως ήμουν σε εξαλλοσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σχοινιά για να περάσω και έπεσαν πάνω μας δέκα μπράβοι του ηθοποιού. Ήμουν σαν τρελή, που πήγαινα να παραβιάσω το τραπέζι του. Εγώ είχα καλύψει το μάτι μου με ένα παγάκι, έκλαιγα και φώναζα “θα με τυφλώσετε εδώ πέρα“».

Η εξέταση από γιατρό και η ανακούφιση

Τελικά, ένας από τους ανθρώπους της ασφάλειας κατάλαβε τι είχε συμβεί και βοήθησε την Ιωάννα Τούνη να φτάσει γρήγορα στην τουαλέτα.

Εκεί διαπίστωσε ότι, παρά το αίμα και τον έντονο πόνο, το ίδιο το μάτι της δεν είχε τραυματιστεί. Στη συνέχεια εξετάστηκε από γιατρό, ο οποίος την ενημέρωσε ότι το τραύμα δεν χρειαζόταν ράμματα.

«Τελικά, ήρθε ένα πολύ καλό παιδί από την προστασία και κατάλαβε ότι έγινε βλακεία, μας πήγε στην τουαλέτα. Είδα για αρχή ότι το μάτι μου ήταν καλά. Τώρα το λέω και γελάω, αλλά έφαγα 15 κιλά παραμάνα. Αν ήταν ένα εκατοστό πιο πάνω, σίγουρα δεν θα μιλούσα τόσο χαλαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι τυχερή πάνω στην ατυχία μου. Πήγα στον γιατρό που είχαν εκεί και μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω ράμματα».

Παρότι αρχικά πανικοβλήθηκε και φοβήθηκε ότι μπορεί να είχε υποστεί σοβαρή βλάβη, η Ιωάννα Τούνη αντιμετώπισε τελικά την περιπέτειά της με χιούμορ.

«Φαντάζεσαι, να μην φτάνει που μου έχει βγει το όνομα και να μου έβγαινε και το μάτι; Δεν θα το άντεχα σε αυτόν τον κόσμο».