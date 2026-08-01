Μια μακαρονοσαλάτα είναι πάντα καλή ιδέα. Ειδικά όταν θέλεις κάτι δροσερό, χορταστικό και εύκολο που να ταιριάζει και στο μεσημεριανό στο γραφείο αλλά και σε ένα τραπέζι με φίλους στο μπαλκόνι. Ο συνδυασμός του πέστο βασιλικού με τη λιαστή ντομάτα δίνει ένταση, άρωμα και εκείνη τη μεσογειακή γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά.

Υλικά

500 γρ. ζυμαρικά κοντά, όπως φουσίλι ή πέννες

3 κουταλιές της σούπας πέστο βασιλικού

6 με 8 λιαστές ντομάτες σε λωρίδες

150 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση

100 γρ. φρέσκια μοτσαρέλα ή μπαλάκια μοτσαρέλας

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Λίγο ξύσμα λεμονιού προαιρετικά

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζεις τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Θέλουμε να είναι al dente για να κρατάνε το σχήμα τους στη σαλάτα. Τα στραγγίζεις και τα αφήνεις να κρυώσουν καλά.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις τα ζυμαρικά με το πέστο όσο είναι ακόμη ελαφρώς χλιαρά για να απορροφήσουν καλύτερα το άρωμα του βασιλικού. Προσθέτεις τις λιαστές ντομάτες, τα ντοματίνια και τη μοτσαρέλα.

Ρίχνεις το ελαιόλαδο, δοκιμάζεις και διορθώνεις σε αλάτι και πιπέρι. Αν θέλεις λίγη έξτρα φρεσκάδα, πρόσθεσε λίγο ξύσμα λεμονιού που θα απογειώσει το αποτέλεσμα χωρίς να καλύψει τις υπόλοιπες γεύσεις.

Μικρά μυστικά

Αν έχεις χρόνο, άφησε τη σαλάτα στο ψυγείο για μισή ώρα πριν τη σερβίρεις ώστε να δέσουν τα αρώματα. Επίσης μπορείς να προσθέσεις λίγο καβουρδισμένο κουκουνάρι ή ρόκα για πιο πικάντικη νότα.

Είναι μια συνταγή που δεν κουράζει ποτέ. Φτιάχνεται γρήγορα, τρώγεται ευχάριστα και μεταφέρεται παντού χωρίς άγχος. Ιδανική για καλοκαιρινά τραπέζια αλλά και για εκείνες τις μέρες που θέλεις κάτι απλό και νόστιμο χωρίς πολλή φασαρία.

Καλή απόλαυση!