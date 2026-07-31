Το τηλέφωνο χτυπά, απαντάτε και, χωρίς να το έχετε αποφασίσει, σηκώνεστε από την καρέκλα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα περπατάτε από το σαλόνι στην κουζίνα και πάλι πίσω, ενώ η συζήτηση συνεχίζεται κανονικά. Η συγκεκριμένη συνήθεια είναι πολύ πιο συνηθισμένη απ’ όσο νομίζουμε. Δεν πρόκειται, όμως, απλώς για μια τυχαία κίνηση ή για σημάδι νευρικότητας. Η ψυχολογία και η νευροεπιστήμη δείχνουν ότι το σώμα συμμετέχει ενεργά στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, οργανώνουμε τις πληροφορίες και επικοινωνούμε.

Το σώμα δεν μένει έξω από τη σκέψη

Η γνωστική ψυχολογία συνδέει αυτή τη συμπεριφορά με την ενσωματωμένη νόηση, γνωστή και ως embodied cognition. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, η σκέψη δεν αποτελεί μια διαδικασία που περιορίζεται αποκλειστικά στον εγκέφαλο. Οι κινήσεις, η στάση και γενικότερα η λειτουργία του σώματος μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε όσα ακούμε και όσα θέλουμε να πούμε. Έτσι, το περπάτημα την ώρα μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μπορεί να βοηθά τον εγκέφαλο να διαχειριστεί πιο εύκολα τη συζήτηση.

Αναπληρώνουμε όσα δεν βλέπουμε

Όταν μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο, δεν επικοινωνούμε μόνο με τις λέξεις. Παρατηρούμε τις εκφράσεις του άλλου, τις κινήσεις των χεριών του, το βλέμμα και τη στάση του σώματός του. Στο τηλέφωνο, όλα αυτά απουσιάζουν. Ο εγκέφαλος δεν έχει στη διάθεσή του τα συνηθισμένα οπτικά στοιχεία και ενδέχεται να διοχετεύει μέρος της επικοινωνιακής έντασης στην κίνηση. Αντί να χρησιμοποιούμε χειρονομίες απέναντι στον συνομιλητή μας, αρχίζουμε να κινούμαστε στον χώρο.

Το περπάτημα μπορεί να ξεμπλοκάρει τις ιδέες

Η ήπια κίνηση φαίνεται ότι διευκολύνει και τη δημιουργική σκέψη. Έρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ έχει συνδέσει το περπάτημα με την ενίσχυση της αποκλίνουσας σκέψης, δηλαδή της ικανότητας να βρίσκουμε διαφορετικές ιδέες και πιθανές λύσεις. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται ότι εκφράζονται καλύτερα όταν περπατούν. Οι λέξεις έρχονται πιο εύκολα, οι σκέψεις οργανώνονται και διαφορετικές πληροφορίες συνδέονται πιο φυσικά μεταξύ τους.

Η κίνηση βοηθά στη συγκέντρωση

Μια τηλεφωνική συνομιλία απαιτεί προσοχή. Πρέπει να ακούμε, να επεξεργαζόμαστε όσα λέγονται, να θυμόμαστε προηγούμενες πληροφορίες και να διαμορφώνουμε την απάντησή μας σχεδόν ταυτόχρονα. Το περπάτημα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική εκτόνωση αυτής της νοητικής ενεργοποίησης. Η κίνηση βοηθά ορισμένους ανθρώπους να παραμένουν συγκεντρωμένοι, ιδιαίτερα όταν η συζήτηση διαρκεί αρκετή ώρα ή απαιτεί σκέψη και επιχειρήματα.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε άγχος

Επειδή η έντονη κινητικότητα συνδέεται συχνά με τη νευρικότητα, πολλοί θεωρούν ότι όποιος περπατά ενώ μιλά στο τηλέφωνο είναι αγχωμένος. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί κανόνα. Το άγχος μπορεί πράγματι να αυξήσει την κινητική ανησυχία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, οι βόλτες μέσα στο δωμάτιο αποτελούν μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά. Είναι ένας αυθόρμητος μηχανισμός που βοηθά το σώμα και τον εγκέφαλο να συνεργαστούν καλύτερα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Επομένως, την επόμενη φορά που θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε διασχίσει ολόκληρο το σπίτι ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε. Πιθανότατα, το σώμα σας απλώς βοηθά τη σκέψη σας να συνεχίσει να κινείται.