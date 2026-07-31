«Αρνητικός χώρος»: Το διακοσμητικό μυστικό που κάνει το σπίτι να δείχνει μεγαλύτερο

«Αρνητικός χώρος»: Το διακοσμητικό μυστικό που κάνει το σπίτι να δείχνει μεγαλύτερο

Ένα όμορφο σπίτι δεν χρειάζεται απαραίτητα περισσότερα έπιπλα, διακοσμητικά και αντικείμενα. Συχνά χρειάζεται ακριβώς το αντίθετο. Λίγο περισσότερο ελεύθερο χώρο, ώστε όσα υπάρχουν ήδη μέσα στο δωμάτιο να φαίνονται καθαρά και να αποκτούν πραγματική αξία.

Κατά τη διακόσμηση, είναι εύκολο να παρασυρθούμε από το προσωπικό μας γούστο. Ένας ακόμη πίνακας στον τοίχο, ένα βοηθητικό τραπεζάκι δίπλα στον καναπέ, μερικά επιπλέον διακοσμητικά στα ράφια. Χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, το σπίτι αρχίζει να δείχνει φορτωμένο και η αίσθηση ηρεμίας χάνεται μέσα στην οπτική πληροφορία.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτά σημασία η τέχνη του «αρνητικού χώρου».

Τι είναι ο «αρνητικός χώρος» στη διακόσμηση

Ο «αρνητικός χώρος» είναι κάθε επιφάνεια που παραμένει ελεύθερη από έπιπλα, διακοσμητικά και άλλα αντικείμενα. Μπορεί να είναι ένα άδειο τμήμα του δαπέδου, ένας τοίχος χωρίς πίνακες και ράφια ή η απόσταση ανάμεσα σε δύο μεγάλα έπιπλα.

Αυτή η κενότητα δεν αποτελεί διακοσμητική παράλειψη. Αντίθετα, λειτουργεί σαν ένα είδος οπτικής ανάσας. Μειώνει τη φασαρία, δημιουργεί αντίθεση και επιτρέπει στο βλέμμα να ξεκουραστεί.

Όταν υπάρχει σωστή ισορροπία ανάμεσα στις γεμάτες και τις ελεύθερες επιφάνειες, το δωμάτιο δείχνει πιο οργανωμένο, φωτεινό και φιλόξενο. Παράλληλα, ακόμη και ένας περιορισμένος χώρος μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερος, αφού τίποτα δεν εμποδίζει την κίνηση του βλέμματος.

Αναδεικνύει τα στοιχεία που έχουν πραγματική σημασία

Κάθε δωμάτιο χρειάζεται ένα βασικό σημείο ενδιαφέροντος. Στο σαλόνι μπορεί να είναι ο καναπές, το τζάκι ή ένα ιδιαίτερο έργο τέχνης. Στην κουζίνα μπορεί να είναι η νησίδα, ενώ στην τραπεζαρία το κεντρικό τραπέζι.

Όταν τοποθετούμε πολλά αντικείμενα γύρω από αυτό το στοιχείο, η προσοχή διασπάται και το δωμάτιο χάνει την ταυτότητά του. Αντίθετα, ο «αρνητικός χώρος» το αφήνει να ξεχωρίσει χωρίς ανταγωνισμό.

Δεν χρειάζονται, λοιπόν, πολλά διακοσμητικά για να αποκτήσει χαρακτήρα ένα δωμάτιο. Χρειάζεται να επιλέξουμε ποιο αντικείμενο θέλουμε να πρωταγωνιστεί και να μην καλύψουμε κάθε διαθέσιμο σημείο γύρω του.

Κάνει το σπίτι πιο λειτουργικό

Η σωστή διαχείριση του κενού χώρου δεν αφορά μόνο την αισθητική. Επηρεάζει άμεσα και την καθημερινότητα μέσα στο σπίτι.

Οι ελεύθεροι διάδρομοι ανάμεσα στα έπιπλα διευκολύνουν την κίνηση, ενώ οι καθαρές επιφάνειες κάνουν το δωμάτιο πιο εύχρηστο. Ένας καναπές που δεν στριμώχνεται ανάμεσα σε τραπεζάκια, φωτιστικά και αποθηκευτικά έπιπλα γίνεται πιο προσιτός και πιο άνετος.

Το ίδιο ισχύει και για την κουζίνα. Μια νησίδα αποκτά μεγαλύτερη πρακτική και αισθητική αξία όταν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω της, ώστε να μπορούμε να κινούμαστε και να μαγειρεύουμε χωρίς εμπόδια.

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Ο «αρνητικός χώρος» λειτουργεί και στα μικρά δωμάτια

Σε ένα μικρό υπνοδωμάτιο ή διαμέρισμα, η ανάγκη για αποθήκευση μπορεί να μας οδηγήσει στο να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη γωνία. Ωστόσο, όταν καλύπτουμε ολόκληρο το δωμάτιο με έπιπλα και ράφια, το αποτέλεσμα γίνεται πιο πιεστικό.

Ακόμη και σε περιορισμένα τετραγωνικά, αξίζει να αφήσουμε ορισμένες επιφάνειες ελεύθερες. Ένας άδειος τοίχος, ένα καθαρό κομοδίνο ή λίγος χώρος γύρω από το κρεβάτι μπορούν να αλλάξουν αισθητά την εικόνα του δωματίου.

Το ζητούμενο δεν είναι να στερηθούμε όσα χρειαζόμαστε, αλλά να ξεχωρίσουμε τι χρησιμοποιούμε πραγματικά και τι απλώς καταλαμβάνει χώρο.

Βοηθά στον διαχωρισμό των ανοικτών χώρων

Στα σπίτια με ενιαίο σαλόνι, τραπεζαρία και κουζίνα, ο «αρνητικός χώρος» μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα αόρατο όριο.

Η απόσταση ανάμεσα στον καναπέ και στο τραπέζι ή το ελεύθερο δάπεδο γύρω από τη νησίδα βοηθούν το μάτι να αντιληφθεί ότι πρόκειται για διαφορετικές λειτουργικές ζώνες. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος οργανώνεται χωρίς να χρειάζονται διαχωριστικά, βαριά έπιπλα ή πρόσθετοι τοίχοι.

Η ισορροπία είναι το βασικό ζητούμενο

Η εφαρμογή του «αρνητικού χώρου» δεν σημαίνει ότι το σπίτι πρέπει να γίνει άδειο, αυστηρό ή απρόσωπο. Η υπερβολική αφαίρεση μπορεί να δημιουργήσει ένα ψυχρό αποτέλεσμα που δεν προσφέρει άνεση.

Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία. Τα βασικά έπιπλα και διακοσμητικά πρέπει να μπορούν να «αναπνεύσουν», χωρίς όμως να χάνεται η ζεστασιά του σπιτιού. Υφάσματα, φυσικά υλικά, φωτισμός και προσεκτικά επιλεγμένα χρώματα μπορούν να κάνουν τον χώρο οικείο, χωρίς να τον επιβαρύνουν.

Τελικά, ο «αρνητικός χώρος» δεν είναι απλώς το σημείο στο οποίο δεν έχουμε τοποθετήσει κάτι. Είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διακόσμησης που αναδεικνύει τα αντικείμενα, διευκολύνει την καθημερινότητα και χαρίζει στο σπίτι την ηρεμία που συχνά χάνεται μέσα στην υπερβολή.