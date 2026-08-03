Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η κουζίνα μας δεν χρειάζεται ούτε κατσαρόλες ούτε αναμμένα μάτια. Το κρύο γκασπάτσο ντομάτας με αγγούρι είναι από εκείνες τις συνταγές που ετοιμάζεις σε λίγα λεπτά, βάζεις στο ψυγείο και μετά απολαμβάνεις χωρίς κόπο. Ελαφρύ, αρωματικό και γεμάτο φρεσκάδα, είναι ιδανικό για μεσημεριανό, για ελαφρύ βραδινό ή ακόμη και για ένα εντυπωσιακό ορεκτικό σε τραπέζι με φίλους.

Υλικά

5 ώριμες ντομάτες

1 μεγάλο αγγούρι

1 μικρή πράσινη πιπεριά

1 μικρή σκελίδα σκόρδο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας ξίδι από κόκκινο κρασί

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο παγωμένο νερό, αν χρειαστεί

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά τα λαχανικά. Κόβουμε τις ντομάτες σε κομμάτια και ξεφλουδίζουμε το αγγούρι αν η φλούδα του είναι σκληρή. Το κόβουμε και αυτό σε κομμάτια. Καθαρίζουμε την πιπεριά από τα σπόρια και ψιλοκόβουμε το σκόρδο.

Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το ξίδι, αλάτι και πιπέρι. Χτυπάμε μέχρι να έχουμε ένα λείο και βελούδινο αποτέλεσμα. Αν το θέλουμε πιο αραιό, προσθέτουμε λίγο παγωμένο νερό και ξαναχτυπάμε.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε στο αλάτι ή στο ξίδι, ανάλογα με το γούστο μας. Μεταφέρουμε το γκασπάτσο σε ένα μπολ ή κανάτα και το αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα ώστε να παγώσει καλά.

Πώς το σερβίρουμε

Σερβίρουμε το γκασπάτσο κρύο, με λίγο ελαιόλαδο από πάνω και, αν θέλουμε, με μικρά κυβάκια αγγουριού ή ντομάτας για έξτρα υφή. Ταιριάζει υπέροχα με φρυγανισμένο ψωμί ή κριτσίνια.

Είναι μια απλή αλλά τόσο γευστική λύση για τις ζεστές ημέρες, που θα τη φτιάχνεις ξανά και ξανά.

Καλή απόλαυση!